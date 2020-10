Hannover

Letztes Infa-Wochenende auf dem Messegelände: Von Freitag bis Sonntag dreht sich in Messehalle 18 bei der „Infa kreativ“ alles um Basteln, Selbermachen und kreative Hobbys. Es finden keine Mitmachangebote statt – dafür bieten die Aussteller Live-Vorführungen an. Es gibt Deko-Tipps, Anleitungen zum Drechseln, Handlettering-Präsentationen, Anleitungen für Faltsterne und vieles mehr.

Täglich von zehn bis 18 Uhr bietet die Erlebnis- und Shoppingmesse wie gewohnt die Themenbereiche Ambiente, Genuss, Mode, Weihnachten, Lifestyle und ein Unterhaltungsprogramm im neuen Messegarten. Karten kosten online zwölf, ermäßigt sechs bis elf Euro. Besuchern ohne Smartphone und Computer wird am Einlass beim Buchen geholfen. In den Hallen gilt Maskenpflicht. Mehr Infos HIER im Internet.

Im Koki laufen Perlen der Leinwandkunst

„Perlen – das Queer Film Festival Hannover“ findet trotz Corona statt, an diesem Wochenende laufen noch einmal Filme mit genderübergreifenden Inhalten im Kino im Künstlerhaus ( Sophienstraße 2). Abschlussparty und Tanzcafé müssen ausfallen, der Publikumspreis „Goldene Perle“ wird zum Abschluss übergeben. Eine Anmeldung ist wegen reduzierter Plätze nötig: 0511/16 84 47 32. Das Programm findet man im Veranstaltungskalender der Region.

So läuft in diesem Jahr das Laternenfest

Bei Kindern ein Hit: Laternenumzug im Herrenhäuser Garten. Quelle: Frank Wilde

In diesem Jahr gibt es keinen klassischen Umzug, dafür eine Laternenillumination: Von Freitag bis Sonntag können Familien in den Herrenhäuser Gärten zu Herbstliedern und Laternenmusik durch die Anlage spazieren. Besucher werden gebeten, den üblichen Abstand einzuhalten und im Kassenbereich einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Je nach Andrang kann es beim Einlass zu Wartezeiten kommen. Das einstündige Herbstevent läuft dreimal: Freitag und Sonnabend ab 18.30 Uhr, Sonntag ab 17.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde zuvor. Lampions bitte mitbringen! Eintritt: vier, ermäßigt drei Euro, bis zwölf Jahre frei.

Das sind die süßen Seiten des Herbstes

Quelle: Mareike Winter

Ausschließlich online findet von Freitag bis Sonntag das Schokoladen-Gourmet-Festival von Michaela Schupp statt, das normalerweise auf dem Helmkehof gefeiert wird. Genießer können sich zu zahlreichen Experten-Vorträgen anmelden, digital Chocolatiers und ihre Kunst erleben, an Pralinen-Workshops und virtuellen Führungen entlang eines Schokopfads teilnehmen. Anmeldungen sind auf der Homepage möglich – alle Angebote und Aktionen sind kostenlos. Mehr Infos HIER im Internet.

Auf dem Schützenplatz geht es wieder rund

Crazy Jungle, Jump Star, No Limit: Auch an diesem Wochenende können wir auf dem Schützenplatz im Karussell Fahrt aufnehmen: Das „ Herbstvergnügen“ ist freitags von 15 bis 22.30, sonnabends von 14 bis 22.30 und sonntags von 14 bis 21.30 Uhr geöffnet. Der Einlass ist nur am Gilde-Tor, eine „Ampel“ auf der Homepage zeigt an, ob neue Besucher auf das Gelände dürfen. Bis 1. November läuft der Rummel. Mehr Infos HIER.

