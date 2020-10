Hannover

Es braucht nicht lange, bis man an diesem Samstag in den drei Messehallen der Infa erkennt: In diesem Jahr ist alles etwas anders. Statt wie sonst dicht gedrängt, sind die Verkaufsflächen leer. Die Banhofshallenatmospähe aus den Vorjahren ist gewichen, stattdessen ist es ruhig, fast sogar entspannt. Das Außengelände ist kaum besucht – dass sich wirklich 9.000 Menschen, so viele dürfen in der ersten Tageshälfte die Messe besuchen, auf dem Gelände befinden, lässt sich nur schwer vorstellen.

Künstler spielen vor leeren Reihen, die Minigolfanlage hat bis zum Mittag erst ein paar Spielwillige gezählt. Und auch so mancher Standbetreiber bekommt zu spüren, was eine Messe mit so wenig Besuchern bedeutet.

Schilder weisen Infa-Gäste auf die Hygieneregeln hin. Quelle: Heusel

Christiane Krolikowski (44) ist extra aus Berlin angereist, um in Halle zwei ihre Strickmode zu verkaufen. Sie zieht eine ernüchternde Bilanz: „Bis jetzt läuft es für mich furchtbar. Es sind kaum Leute da, die kaufen.“ 2019 sei das anders gewesen. Das strikte, aber gute Hygienekonzept schrecke die Besucher ab, ist sie überzeugt. „Es macht keinen Spaß, wenn die Kundschaft ausbleibt.“

Aber es geht nicht nur um die Freude. Für Christiane Krolikoswki steht wie für einen Großteil der Standbetreiber in diesem Jahr viel auf dem Spiel. Sie muss Umsatz machen. Immerhin ist die Infa für sie die erste Messe, seitdem das Coronavirus auch in Deutschland ausgebrochen ist und sämtliche Veranstaltungen abgesagt wurden.

Messe für viele Händler überlebenswichtig

Messe entscheidet über Zukunft vieler Händler: Katja Schulz (57) hofft auf eine erfolgreiche Zeit. Quelle: Nancy Heusel

Auch für Katja Schulz (57) ist die Infa deswegen entscheidend. An dem Stand von Ute Folkerts verkauft sie antiken Besteckschmuck. „Die Messe ist für uns in diesem Jahr sehr wichtig. Wir tun alles, damit wir überleben können.“ Dem kleinen Betrieb aus Oldenburg sind ebenfalls viele Veranstaltungen weggebrochen. Anders als Christiane Krolikowski ist sie aber positiver gestimmt. „Es ist erst der erste Tag, bisher lässt sich noch nichts bilanzieren.“ Die Menschen seien aber vorsichtiger und auch sie selbst habe Abläufe angepasst. Jedes Schmuckstück wird nun nach der Anprobe gründlich desinfiziert.

Maximal 9.000 Besucher dürfen gleichzeitig auf dem Gelände sein. Der Tag wird in zwei Abschnitte untergliedert. Insgesamt sind also täglich bis zu 18.000 Menschen auf dem Gelände. Wie viele es an diesem Samstag sind, will die Messe AG nicht sagen. Mitarbeiter sind aber durchaus überzeugt, dass die Maximalgrenze nicht erreicht wurde.

Zahl der Neuinfektionen weiter auf Rekordhoch

Woran das liegt, lässt sich nicht ermitteln. Klar ist aber, dass die Zahl der Neuinfektionen seit Tagen wieder rapide in die Höhe schnellt. Im Vergleich zum Vortag waren am Samstag in Niedersachsen 554 Menschen offiziell neu an dem Virus erkrankt. Mit Beginn des Wochenendes gelten in den Regionen mit hohen Inzidenzwerten wieder schärfere Regeln. Ist es da überhaupt vertretbar, eine solche Messe stattfinden zu lassen?

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte auf NP-Nachfrage: „Durch die aktuelle Verordnung ist es möglich, dass Messen stattfinden.“ Allerdings ruft sie die Besucher dringend dazu auf, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Lars Pennigsdorf, Veranstaltungssprecher ist am Samstag auch auf dem Gelände unterwegs und verschafft sich selbst einen Überblick. „Wir haben lange an dem Hygienekonzept gearbeitet. Es ist hier sicherer als im Supermarkt.“ Wer sich nicht an die Regeln halte, werde von den 150 Ordnern darauf aufmerksam gemacht. Und auch sonst sei jeder Mitarbeiter darum bemüht, dass die Messe so sicher wie möglich sei. Lars Pennigsdorf weiß aber auch: „Das funktioniert eben nur, wenn alle mitspielen.“

Hygienekonzept geht auf

Das Konzept scheint aufzugehen: Separate Wege trennen die Ein- und Ausgehenden voneinander. An jeder Tür findet sich Desinfektionsmittel, überall gilt die Maskenpflicht. An den Tischen, an denen gegessen wird, werden über den QR-Code die Daten erfasst – so soll die Kontaktverfolgung im Falle einer Infektion möglich sein.

Infektionsschutz im Fokus: Die Tische werden regelmäßig desinfiziert. Und auch der Zugang zu den Tischen wird genau überprüft. Quelle: Nancy Heusel

Fregin Xandria (40) und Christine Eckert (41) aus Langenhagen sind von den Regeln überzeugt. „Wir fühlen uns sicher.“ Eher das Verhalten mancher Besuche gibt ihnen zu denken. „Die Menschen vergessen es, sich an die Regeln zu halten. Das ist schade, immerhin liegt es doch an uns, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet.“

Wenn man an manchen Ständen genau hinsieht, weiß man, was die Frauen meinen. Trotz der vergleichsweise geringen Besucherzahl, tümmeln sich an den Weihnachtsständen die Besucher. Eng gedrängt stehen sie neben Menschen, die sie eigentlich gar nicht kennen. An den Süßigkeitenständen rutscht die Maske gelegentlich unter die Nase. Unangenehm scheint ihnen das nicht zu sein.

Anja Reichow (53) aus Pattensen beobachtet das Szenario mit genügend Abstand: „Einerseits fühle ich mich gut aufgehoben, andererseits stört es mich, dass den Menschen das Verantwortungsbewusstsein fehlt.“ Immer dann, wenn es an den Ständen eng werde, trete sie zurück. „Das Fehlverhalten der Menschen hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit.“

Und so zeigt sich ein Bild, dass sich seit Beginn der Pandemie in allen Teilen der Gesellschaft entwickelt hat: Die Regeln können noch so sicher sein, am Ende liegt es an den Menschen, ob sich das Virus weiter ausbreitet.

