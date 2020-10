Infa in Hannover: Die Corona-Maßnahmen für die Einkaufsmesse

Hannover

Trotz steigender Infektionszahlen startet am kommenden Sonnabend (17. Oktober 2020) die Infa. Jedoch wird die sonst größte deutsche Erlebnis- und Einkaufsmesse eine „Limited Edition“, eine kleinere Version mit speziellem Sicherheitskonzept aufgrund der Corona-Pandemie.

Damit die Messe überhaupt möglich ist, haben sich die Veranstalter Corona-Maßnahmen überlegt. „Damit ist die Infa jetzt sicherer als Fort Knox“, sagte Eventleiterin Sandra Busse am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Damit spielte sie auf das angeblich sicherste Gebäude der Vereinigten Staaten an, indem auch die Goldreserven des Schatzamtes der USA lagern.

Anzeige

„Messen sind machbar“

Die Genehmigung für die Durchführung der Messe gab es bereits im Juli. Seitdem sei regelmäßig nachjustiert worden: „Wir waren im ständigen Dialog mit den Genehmigungsbehörden“, sagt Carola Schwennsen, die Infa-Chefin und Geschäftsführerin der Fachausstellungen Heckmann. An eine Absage der Infa sei nicht zu denken und das obwohl die stetig steigenden Corona-Infektionszahlen vor allem in Großstädten alarmieren. „Wir wollen mit der Infa ein Signal senden und zeigen, dass Messen in Deutschland auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten machbar sind“, sagt Schwennsen.

Signal senden: Infa-Chefin Carola Schwennsen will zeigen, dass „Messen in Deutschland machbar“ sind Quelle: Dröse

Weniger Aussteller, weniger Besucher

Die diesjährige Infa wird coronabedingt deutlich kleiner. 500 Aussteller werden auf einer Ausstellungsfläche von rund 70.000 Quadratmetern erwartet. Im Vergleich zu den Ausstellerzahlen der Vorjahre, sind somit nur rund ein Drittel der Aussteller geplant. Auch können sich nur 9000 Besucher gleichzeitig auf dem Messegelände aufhalten. Zum Vergleich: In den Vorjahren besuchten durchschnittlich rund 20.000 Personen pro Tag die Regionalmesse.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Schutzkonzept beginnt vor dem Messebesuch

Dass der Infa-Besuch anders als in den Vorjahren wird, beginnt schon beim Ticketkauf. Eintrittskarten gibt es nämlich nur online – die Tageskassen bleiben geschlossen. Das soll die Kontaktnachverfolgung ermöglichen, sollte es einen Coronafall geben. Für einen Besuch am Wochenende steht zudem nur ein vierstündiges Zeitfenster zur Auswahl: Entweder kann die Messe von 10 bis 14 Uhr oder aber von 15 bis 19 Uhr besucht werden. Pro Zeitfenster können maximal 9000 Besucher gleichzeitig auf dem Messegelände aufhalten. Unter der Woche ist ein Besuch von 10 bis 18 Uhr möglich.

Mit Maske, Abstand und Desinfektionsmittel

Während des Messebesuchs besteht Maskenpflicht. Dadurch, dass die Gänge in den Hallen 2, 3, 4 und 18 breiter als sonst sind, sollen Besucher und Aussteller den Mindestabstand von 1,5 Metern wahren können. An sämtlichen Ein- und Ausgängen sind Desinfektionsspender installiert. Zudem wird kein Garderoben-Service angeboten. „Die Maßnahmen sind bei uns schärfer als im Einzelhandel“, sagt Schwennsen. Das Einkaufserlebnis werde durch die vielen Sicherheitsvorkehrungen jedoch nicht getrübt. In verschiedenen Themenwelten wie Lebensart, Wohnen, Christmas, Beauty oder Bauen können sich Besucher wie auch in vergangenen Jahren inspirieren lassen, stöbern und shoppen.

Auf der Infa mit Maske, Abstand und Desinfektionsmittel: Das Sicherheitskonzept soll Infektionen vermeiden. Quelle: Dröse

Draußen: Rendezvous im Messegarten und Foodtruck-Festival

Die zur Infa gehörenden Kleinkunstvorstellungen sind in diesem Jahr als Freiluftveranstaltungen im Messegarten geplant. Die Besucher müssen sich darauf einstellen, sich auch beim sogenannten „Rendezvous im Messegarten“ zur Kontaktnachverfolgung registrieren zu lassen. Dies funktioniere aber problemlos und schnell per Scanner: „Das geht Zack Zack“, verspricht Eventleiterin Sandra Busse.

Coronabedingt unter freiem Himmel: Spektakel der Kuriositäten mit Katharinas Schaubude Quelle: Dröse

Schlemmen auf der Infa: „Hinsetzen, Maske ab und genießen“

Draußen im Messegarten finden die Besucher auch eine Foodtruck-Meile und eine Beach-Bar. Für das Essen in der Halle, beispielsweise im Basar der Nationen oder der Markthallen, gibt es hingegen eine Corona-Regel: „In diesem Jahr wird niemand mit einer Bratwurst durch die Messehallen flanieren können“, sagt Pressesprecher Lars Penningsdorf. Für den Snack drinnen gilt: Erst hinsetzen, dann Maske ab.

Infa kreativ ohne Workshops

Während der Infa kreativ vom 23. bis 25. Oktober können sich Bastel- und Dekofans von kreativen Trends und Techniken unter anderem im Häkeln, Stricken und Falten inspirieren lassen. Die sonst üblichen Bastel-Workshops in Kleingruppen mussten allerdings aus dem Programm genommen werden. Dafür präsentieren einige Aussteller Kreativtechniken nun direkt am Stand: Besucher können zuschauen, wie zum Beispiel Kugelschreiber gedrechselt werden oder Blumen in 3D-Optik entstehen.

Regionales Besucherpublikum

Das touristische Beherbergungsverbot betreffe die Messe kaum, glaubt Pressesprecher Penningsdorf. Da die Infa eine Regionalmesse sei, werde sowieso mit einem regionalen Publikum gerechnet. Unterzubringen gewesen, seien lediglich die Aussteller und die seien ja aus beruflichen, nicht etwa aus touristischen Gründen angereist.

„Wir haben alles gegeben“

„Wir haben wirklich alles gegeben“, sagt Projektleiterin Klaudia Kohl zu den Corona-Maßnahmen. Gemeinsam mit ihrem Team möchte sie, den Besuchern wie auch sonst, ein buntes und schönes Messeerlebnis bieten. „Gerade in diesen Zeiten ist es ja wichtig, auch mal aus eigenen vier Wänden herauszukommen“, sagt sie.

Von Sophie Peschke