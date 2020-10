Hannover

Das hätte schlimm ausgehen können: Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben am Montagabend Holzlatten angezündet und sie im Einkaufswagen in einen Fahrstuhl in einem Mehrfamilienhaus im Canarisweg im Stadtteil Mühlenberg geschoben. Ein Zeuge hatte das Feuer gemeldet, das die Feuerwehr dann rechtzeitig löschen konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Zeuge den Brand gegen 23.05 Uhr bei der Feuerwehr gemeldet und den Einkaufswagen selber aus dem Fahrstuhl vor das Haus gezogen. Die Feuerwehr löschte die brennenden Holzlatten dann gegen 23.20 Uhr, so die Polizei am Dienstag weiter. Sie hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, den Schaden gibt sie mit etwa 10.000 Euro an. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109 55 55 zu melden.

Von Andreas Voigt