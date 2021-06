„In der freien Wirtschaft auch nicht denkbar“: Eltern bringen Zweitimpfungen von Lehrern auf die Palme

Hannover

Lehrkräfte in der Region werden derzeit zum zweiten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Einige Schulen setzen den Präsenzunterricht am Folgetag deshalb vorsorglich aus – zum Ärger von Eltern und Landesschulbehörde.

So war beispielsweise an der Grundschule am Lindener Markt aufgrund der erwarteten Impfreaktionen der Präsenzunterricht gleich für drei Tage abgesagt worden. Auch die Grundschule Kaltenweide machte für zwei Tage dicht: „Es gab keine Aufgaben fürs Homeschooling, und wir mussten uns um Betreuungsmöglichkeiten kümmern“, sagte ein Vater verärgert.

Auch im weiteren Umland gibt es Beispiele. Am Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen soll das Lehrpersonal am 20. Juni zum zweiten Mal geimpft werden. Da der Zweitimpftermin an einem Sonntag ist, sollte es laut Information der Schulleitung an die Eltern „keinen Präsenzunterricht, sondern ausschließlich häusliches Lernen“ am Tag danach geben. Zudem könne es laut Elternbrief auch am Dienstag, am zweiten Tag nach der Impfung, „zu Einschränkungen kommen.“

Elternräte fordern Lösung

Nach den monatelangen Einschränkungen im Schulbetrieb fordert der Regionselternrat nun neue Lösungen: „Indem beispielsweise immer nur eine Hälfte des Kollegiums geimpft wird, oder aber die Zweitimpfungen prinzipiell auf den Freitag gelegt werden“, sagte Oliver Röttger, Vorsitzender des Regionselternrats. „Nichts ist schlimmer, als spontane Ausfälle.“ Stadt Hannover, Region und die Feuerwehr, die den Ablauf der Impfungen organisieren, verweisen auf den Termin der Erstimpfungen – woraus sich eben der Termin für die Zweitimpfungen ergebe.

„Dichtmachen, ist keine Option“

„Dass die Zweitimpfung die anstrengendere Impfung mit einer stärkeren Impfreaktion ist, ist klar“, weiß Michael Guder, Vorsitzender des Landeselternrats. Dennoch: „Dass Schulen wegen Impfterminen dichtmachen, ist keine Option.“ Seit nun 18 Monaten würde den Familien immer wieder viel abverlangt: „Jede weitere Schulschließung ist eine besondere Belastung und Herausforderung für Eltern“, so Guder. 

Landesamt gegen präventive Schulschließungen

Doch das Landesamt für Schule und Bildung, die vorgesetzte Dienstbehörde der Schulen, sprach sich gegen die vorsorgliche Regelung aus: Distanzunterricht könne nur angeordnet werden, wenn eine „außergewöhnliche Situation“ begründet werden könne. „Der Präsenzunterricht hat eine hohe Priorität“, sagte Bianca Trogisch, die Sprecherin des Regionalen Landesamts für Bildung und Schule.

Daher sollte Distanzunterricht nur stattfinden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien. Darüber hinaus hätten die Schulen in jedem Fall sicherzustellen, dass eine entsprechende Notbetreuung durchgeführt werden könne. Das Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen ruderte nach dem ersten Elternbrief bereits zurück: Nun entfallen dort am Tag nach der zweiten Impfung des Lehrpersonals zwar die ersten beiden Stunden, „damit auf Krankmeldungen reagiert werden kann“. Ab der dritten Stunde gilt dann ein Vertretungsplan.

„In der freien Wirtschaft wäre das auch nicht denkbar“

Die harte Linie der Landesbehörde gegen präventive Schulschließungen ist jedoch nicht im Sinne des Regionselternrats: „Eine präventive Schulschließung würde den Eltern zumindest ermöglichen, etwas für die Betreuung zu organisieren“, so Röttger. Und Vize-Vorsitzende Charlotte Jarosch von Schweder: „Grundsätzlich ist eine Verlässlichkeit mit rechtzeitiger Information wichtiger und planbarer als ein vielleicht stattfindender Schultag.“

Problematisch sei zudem, dass es oftmals nicht bei einem Tag krankheitsbedingtem Ausfall bleibe: „Und es ist klar, dass ein Lehrer nicht mit Nebenwirkungen vor der Klasse stehen kann“, sagt der Stadtelternratsvorsitzende Rene Weiske. Deshalb fordert auch der Stadtelternrat eine bessere Organisation der Zweitimpfungen von Lehrpersonal: „In der freien Wirtschaft wäre das auch nicht denkbar, dass Geschäfte geschlossen bleiben müssen.“

Schulleiterin im NP-Interview

Anna-Marie von Badewitz ist Schulleiterin an der Grundschule Kleinburgwedel. In Zeiten der Corona-Pandemie war sie immer wieder mit Herausforderungen an ihrer Schule konfrontiert. Im NP-Interview erzählt sie von den Problemen mit der Zweitimpfung.

Schulleiterin Anna-Marie von Badewitz Quelle: Rainer Dröse

Inwiefern befürworten Sie es, dass Schulleitungen, deren Kollegium unter der Woche geimpft werden soll, vorsorglich die Schulen schließen wollen?

Das ist eine Entscheidung, die von den Schulleitungen ganz flexibel je nach Schule getroffen werden muss. Organisatorisch gibt ein vorsorgliches Aussetzen des Präsenzunterrichts mehr Planbarkeit.

Welche Probleme gibt es, wenn nicht vorsorglich Distanzunterricht vereinbart werden kann?

Zunächst einmal ist es extrem schwierig, bei Ausfall von mehreren Lehrkräften, die jeweiligen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern rechtzeitig zu erreichen. Da denke ich auch an Schulen auf dem Land, bei denen die Kinder möglicherweise früh mit dem Bus fahren. Wenn die Lehrkraft jedoch erst Bescheid gibt, dass sie ausfällt, wenn das Kind schon längst unterwegs ist, ist das besonders ärgerlich.

Wie schwierig ist es, den Präsenzunterricht zu gestalten, wenn ein Teil des Kollegiums krank ist?

Das ist schier unmöglich. Oftmals können die restlichen Kolleginnen und Kollegen es nicht auffangen, wenn etwa ein Drittel des Lehrpersonals wegen der Impfreaktion krank ist. Das liegt auch daran, dass wir noch immer an die Kohorten von maximal 50 Schülerinnen und Schülern gebunden sind. Fehlt eine Lehrkraft, können die Schüler nicht einfach in eine andere Kohorte wechseln. Corona ist ja noch längst nicht vorüber.

Wie lief es mit dem Termin der Zweitimpfung an Ihrer Schule?

Wir hatten großes Glück mit der Zweitimpfung an der Grundschule Kleinburgwedel. Unser Termin war nämlich an einem Samstag. Dadurch konnte sich das Kollegium entspannt erholen und das brauchten wir auch. Somit wäre es meiner Meinung nach ein Lösungsansatz Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise nur freitags oder samstags zu impfen.

Haben Schulleitungen Einfluss auf die Impftermine?

Wir haben gar keinen Einfluss, sondern kriegen einen Termin zugeteilt. Bei uns war dann ein mobiles Impfteam der Johanniter zum Impfen vor Ort.

Von Sophie Peschke