Hannover

Das Wacken-Festival hat schon vor fast 20 Jahren auf ein unliebsames Ritual reagiert: Weil das Dorf in Schleswig-Holstein einmal im Jahr Anlaufpunkt für Zehntausende Metal-Fans wird, verkaufen die Veranstalter seit 2002 Ortsschilder in ihrem Shop. Anlass war, dass in diesem Jahr während des Festivals sämtliche Schilder verschwanden – vermutlich als Trophäe und Souvenir in den Partykellern der Besucher. Seitdem gibt es die beliebten Kennzeichen online zu kaufen, ganz legal für knapp 15 Euro.

Das Schicksal der verschollenen Ortstafeln teilte auch das 100-Seelen-Dorf Fucking. Warum, das bedarf wohl keiner weiteren Erklärung. Ein regelrechter Fucking-Tourismus setzte ein, bis der entnervten Gemeinderat den Namen im vergangenen Jahr schließlich in Fugging umänderte – eine historische Schreibweise des Ortes. Seitdem sei Ruhe eingekehrt, sagte die Gemeindebürgermeisterin.

Zahlreiche Ortstafeln bei Pattensen abmontiert

Nun ist Jeinsen nicht Fucking und Uetze nicht Wacken. Doch auch in der Region Hannover werden immer wieder Ortschilder gestohlen. Zuletzt hat es mehrfach Pattensen getroffen. Immer Sommer verschwand zunächst die Tafel von Pattensen-Mitte selbst. In Jeinsen traf es darauf alle vier Schilder. Seit dem 14. November ist nun auch das Schild von Schulenburg weg.

In Schulenburg ist die Ortstafel an der Domänenkreuzung gestohlen worden. Quelle: Mark Bode

Noch tags zuvor waren die Mitglieder der Ortsfeuerwehr noch mehrfach an dem Schild vorbeigefahren. „Sie haben über die Vorfälle in den anderen Ortsteilen gesprochen und gezielt auf das Schild geachtet. Es war an dem Tag noch da“, sagte Ortsbürgermeisterin Svenja Blume. „Das scheint ein gezieltes Vorgehen zu sein. Da kann keiner wirklich drüber lachen.“ Sie habe den Vorfall an die Stadt gemeldet, diese informierte die Straßenmeisterei Ronnenberg. Mitarbeiter hätten an der Stelle des eigentlichen Ortsschildes nun vorübergehend ein Tempo-50-Schild montiert, um auf das Tempolimit im Dorf hinzuweisen.

Ein Ortschild kostet bis zu 400 Euro

„Ortstafeln werden auch in der Region Hannover immer mal wieder entwendet, mutmaßlich als Andenken oder um damit einen Partyraum zu dekorieren“, sagt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover. Eine Statistik darüber, wie viele Schilder abhanden kommen, führe man nicht. Denn die Region ist nur in sechs der 21 Kommunen die zuständige Verkehrsbehörde. Die Straßenmeistereien schätzen, dass zehn bis 20 Tafeln verschwinden. Die Polizeidirektion spricht ebenfalls von Diebstählen im niedrigen zweistelligen Bereich. Ein Trend sei nicht erkennbar. Am häufigsten verschwinden sie jedoch im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Mellendorf.

Allerdings verursacht jedes gestohlene Schild Arbeit und Kosten. „Der Schaden pro Schild beträgt im Schnitt zwischen 120 und 160 Euro, je nachdem, ob das gesamte Schild mit Rohrrahmen oder nur das Verkehrszeichen ersetzt werden muss“, so Abelmann. Die Lieferzeit beträgt drei bis vier Wochen, da die Ortstafeln mit individueller Beschriftung erstellt werden müssen.

Das Ortseingangsschild von Pattensen-Mitte an der Jeinser Straße ist gestohlen worden. Quelle: Mark Bode

Von den Diebstählen betroffen ist auch Burgwedel. Über den Sommer verschwanden sechs Tafeln in Wettmar, Thönse, Großburgwedel und Engensen. Die dortige Straßenmeisterei gab den Preis pro Schild sogar mit 400 Euro plus 35 Euro Montagegebühr an. Auch Ortschaften bei Uetze, Wunstorf und in der Wedemark sind von Diebstählen betroffen.

Keine Hinweise auf Täter

Die Aufklärungsquote der Diebstähle ist liegt derweil. Um die Täter zu fassen, müsste man sie entweder auf frischer Tat ertappen. Oder es müssten konkrete Hinweise bei der Polizei eingehen – vielleicht müssten sie mal in dem ein oder anderen Partykeller nachschauen.

Von Manuel Behrens und Mark Bode