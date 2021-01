Hannover

Rettung in letzter Minute: Lange drohte der fünffachen und alleinerziehenden Mutter Melanie F. aus Misburg die Zwangsräumung. Kurz vor dem Vollstreckungstermin am heutigen Donnerstag konnte ihr Anwalt eine Verlängerung der Frist mit ihrem Vermieter aushandeln. Doch das Problem ist größer: Immer wieder kommt es in Hannover zu Zwangsräumungen – auch im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl kaum gesunken. Gleichzeitig sind die Mieten in vielen deutschen Großstädten gestiegen. „Als zutiefst unsozial“, bezeichnet Dirk Machentanz, Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtrat, diesen Zustand. Er erwartet ein Eingreifen der Stadt.

Vor wenigen Tagen war Melanie R. noch am Boden zerstört. „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“, klagte die verzweifelte Mutter im Gespräch mit der NP. Ihr und ihren fünf Kindern im Alter zwischen drei und zehn Jahren drohte der Rausschmiss aus der Wohnung – ohne weitere Perspektive. Auch die Stadt habe ihr bislang nicht helfen können, sagt sie.

Ohne Schuld war Melanie F. an der Situation nicht. „Ich habe mehrere Monate meine Miete nicht gezahlt. Ich konnte es einfach nicht.“ Begonnen hat alles im April 2020. Damals hatte F. noch einen Job, war geringfügig als Haushaltshilfe beschäftigt. „Wegen Corona konnte meine Chefin mir aber nur noch Abschläge zahlen, das waren um die 100 Euro im Monat. Für die Miete reichte das nicht.“ Schließlich verlor sie ihren Job ganz. Dazu kamen psychische Probleme, auch aufgrund der Trennung von ihrem Partner. So zogen mehrere Monate bis September ins Land – ohne, dass F. ihre Miete zahlte. „Es kam einfach eins zum anderen.“ Eines Tages flatterte ein Brief vom Gericht ins Haus. Ihr Vermieter hatte Räumungsklage eingereicht.

Die fünffache Mutter raffte sich auf, wandte sich ans Jobcenter. Das übernahm ab Oktober die Mietzahlung. „Außerdem hat sich mein Sachbearbeiter sofort bereit erklärt, die Mietschulden von 4500 Euro per Darlehen zu übernehmen.“ Dennoch beharrte ihr Vermieter bis zuletzt auf der Zwangsräumung. Erst ein Anwalt, bei dem R. Hilfe suchte, konnte eine Verlängerung von zehn Monaten im Mietverhältnis aushandeln.

Zu leicht durchs soziale Netz gerutscht

Für Melanie R. und ihre fünf Kinder ist die Sache gerade nochmal gut gegangen. Doch so weit darf es eigentlich gar nicht kommen, bemängelt Linken-Ratspolitiker Dirk Machentanz. Denn offenbar rutschte die junge Frau durchs soziale Netz, das die Stadt eigentlich aufspannen muss – etwa mit Sozialarbeitern und dem Angebot in einer Notunterkunft. „Der Fall der alleinerziehenden Mutter zeigt, dass selbst eine berufstätige und fünffache Mutter vor der Obdachlosigkeit steht. So etwas ist zutiefst unsozial und muss aufhören.“

Seine Kritik entzündet sich auch an den Zahlen der Zwangsräumungen. Aus einer Anfrage der Linken geht hervor, dass in der Hochzeit der Corona-Pandemie zwischen März und September 2020 141 Zwangsräumungen durchgeführt wurden. In dem Zeitraum zwischen Januar und Juni 2020 waren es 126 Zwangsräumungen. „Beides sind Zeiträume von sechs Monaten. In der von der Corona stark betroffenen Zeitraum war die Zahl jedoch höher“, betont Machentanz. „Das ist alarmierend. Die Pandemie hat an den Zwangsräumungen nichts geändert, sondern die Lage der betroffenen Menschen noch verschärft.“

Die Stadt hält dagegen, dass die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt jedoch gesunken sind. „Für das Jahr 2020 wurden der Stadt bisher 257 durchgeführte Räumungen gemeldet“, so Sprecherin Michaela Steigerwald. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent: 2019 waren es 314, 2018 insgesamt 326 Zwangsräumungen. Allerdings: Die Zahl für 2020 ist noch nicht vollständig und kann noch steigen.

Warum Melanie R. durch soziale Netz rutschte, will und kann die Stadt aufgrund von Datenschutzgründen nicht sagen. Man verweist aber auf die grundsätzlichen Mechanismen. So biete das Team „Wohnungserhaltende Hilfen“ in der Regel betroffenen Haushalten Beratungen und Einzelfallhilfen an, um einen Wohnungsverlust zu vermeiden. Bei Haushalten von Alleinerziehenden mit Kindern wird in der Regel auch der Kommunale Sozialdienst zur Betreuung der Familie eingeschaltet.

Stadt kann nicht genug Wohnungen vermitteln, Mieten steigen

„Haushalte mit geringen Einkommen, bei denen ein Wohnungsnotstand vorliegt, haben außerdem die Möglichkeit, einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen und einen Antrag auf Aufnahme in die kommunale Wohnungsvermittlung zu stellen“, so Steigerwald. Allerdings ist die Stadt hier bereits an ihrer Kapazitätsgrenze: „Eine kurzfristige Wohnungsvermittlung ist in der Regel allerdings nicht möglich, da derzeit deutlich mehr Haushalte in der Wohnungsvermittlung registriert sind als Wohnungen zur Verfügung stehen. Gerade im Bereich der großen Wohnungen ab vier Zimmern werden nur wenige Wohnungen freigemeldet.“

Wohnraum ist also knapp. Und wird gleichzeitig teuer. Das hat sich auch im Corona-Jahr 2020 nicht geändert, wie eine Untersuchung des Immobilienportals „Immowelt“ ergibt. In 67 von 80 untersuchten Städten steigen die Mieten im Vergleich zum Vorjahr. Spitzenreiter München verteuert sich weiter: Angebotsmieten sind bei 18,60 Euro pro Quadratmeter – zwei Prozent mehr als 2019. Weit oben in der Liste ist auch Hannover – was die Steigerung angeht. Um fünf Prozent sind die Mieten im Jahresvergleich gestiegen. Mit einem Quadratmeterpreis von neun Euro (8,60 in 2019) befindet man sich aber noch im Mittelfeld.

Hanova: Schwerpunkt künftig auf Rendite?

Auch auf einem anderen Feld versucht die Linke den Wohnungsmarkt in Zaum zu halten. Sie stimmen gegen eine Änderung im Gesellschaftsvertrag der Wohnungsbaugesellschaft Hanova, der derzeit im Hannovers Politik vorbereitet wird. Konkret geht es um die vorgesehene Änderung des Unternehmenszwecks von der „vorrangigen Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge“ zu einer „gewerbsmäßige Bereitstellung von Wohnraum“. Der Wechsel wäre fatal, so die Haushaltspolitikerin Brigitte Falk, Vizevorsitzende der Linken.

„Der gemeinnützige Charakter der Hanova darf nicht der Gewinnorientierung geopfert werden“, sagt sie. Vielmehr sei es Sinn und Zweck des Unternehmens, ausreichend öffentlich geförderten und somit bezahlbaren Wohnraum in Hannover zur Verfügung zu stellen. „In Zeiten von Wohnungsnot und steigenden Mieten in der Landeshauptstadt ist dieses Vorhaben weder nachvollziehbar noch akzeptabel. Am hannoverschen Wohnungsmarkt existieren leider schon genug privatwirtschaftliche Unternehmen, die ihren Fokus ausschließlich auf die Rendite legen.“

Von Simon Polreich