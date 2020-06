In der CDU formiert sich Widerstand gegen Tilman Kuban

Hannover

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban (32) aus Barsinghausen, gilt als Lautsprecher. Flotte Sprüche, rechte Parolen. So hat er bundesweit auf sich aufmerksam gemacht. Sein Bestreben, in den Bundestag einzuziehen, hat er Ende Mai offiziell gemacht. Als sicher gilt, dass er im Wahlkreis Hannover-Land II die Nachfolge der langjährigen Bundestagsabgeordneten Maria Flachsbarth (57) antreten will. Offen gesagt hat er das noch nicht.

Aus CDU-Kreisen ist zu hören, dass Kuban in diesem Wahlkreis nicht zu verhindern sei. „Er kommt aus Barsinghausen und versteht es, seine Leute zu mobilisieren“, sagt ein hochrangiger CDU-Politiker. So wie 2019 als Kuban mit einer markigen Rede den Favoriten um den JU-Vorsitz, Stefan Gruhner aus Thüringen, um das Amt brachte.

Eine Frau soll gegen JU-Vorsitzenden antreten

Maria Flachsbarth gehört seit 2002 dem Bundestag an. Derzeit ist sie Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ihre Karriere verlief fast synchron zur Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Beide Frauen stehen für einen moderaten Konservatismus, frei von Populismus und Ressentiments. „Zwischen Tilman Kuban und Maria Flachsbarth herrscht nicht das beste Verhältnis“ , sagt ein Christdemokrat.

Und die Bundestagsabgeordnete, derzeit noch Vorsitzende des CDU-Bezirks Hannover, möchte gerne, dass eine Frau in ihre Fußstapfen tritt. Diplomatisch sagt sie: „Es kommt darauf an, dass die CDU ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen in den Wahlkreisen hat.“ Auf die Frage, ob eine Frau gegen Tilman Kuban im Wahlkreis Hannover-Land II antreten könnte, sagt sie: „Es gibt Gespräche.“ Zu Namen wollte sie sich nicht äußern.

Hoppenstedt braucht einen Nachfolger

Sollte der JU-Vorsitzende im Wahlkreis Hannover-Land II kandidieren, müsste er sich wohl mit einem starken Kontrahenten messen. Matthias Miersch ( SPD) aus Laatzen hat den Wahlkreis seit 2005 direkt gewonnen. Kuban bräuchte also eine Absicherung über die Liste. Und da hat die Vorsitzende des CDU-Bezirks Hannover, Maria Flachsbarth, ein gewisses Mitspracherecht.

In jedem Fall löst der Verzicht der Tierärztin Flachsbarth eine Personal-Rochade aus. Im nächsten Jahr wird ein neuer Vorsitzender für den Bezirk Hannover gesucht. In CDU-Kreisen fällt da nur ein Name: Hendrik Hoppenstedt aus Burgwedel. Doch wenn der Staatsminister den Bezirk Hannover übernimmt, wird er seinen Posten als Vorsitzender des Kreisverbandes Hannover-Land räumen. Als sein Nachfolger ist Sebastian Lechner im Gespräch.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion genießt hohes Ansehen. „Er leistet hervorragende Arbeit“, sagt ein Kollege aus dem Landtag. Doch als Fraktionsvorsitzender im Neustädter Rat hat er das „Sansibar-Bündnis“ geschmiedet. Die CDU bildet mit Grünen, Linken und UWG ein Mehrheitsbündnis. Und das obwohl die CDU eigentlich nicht mit der Linken oder der AfD kooperiert. „Das haben ihm viele in der Partei übel genommen“, sagt ein Kommunalpolitiker.

