Hannover

Aufgeregt sei sie nicht, sagte Iyabo Kaczmarek. Die einstige OB-Kandidatin, damals noch parteilos, ist inzwischen Mitglied der Grünen und neu im Rat. Der hat sich am Donnerstag zu seiner ersten konstituierenden Sitzung getroffen. „Mich macht das ganz andächtig“, erzählt die Kulturproduzentin.

Neuling im Rat zu sein – das hat jeder und jede Zweite erlebt. Zu den 32 Mitgliedern, die schon eine oder mehrere Perioden die Kommunalpolitik gestalten, gesellen sich ebenso viele Neue. Plus mit der 65. Stimme Oberbürgermeister Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen), der in kurzer Ansprache alle auf fairen Umgang miteinander einschwor.

„Zum Wohle Hannovers wirken“

Alle sollten in den kommenden fünf Jahren „zum Wohle Hannovers wirken“, appellierte der Verwaltungschef. Noch nie habe es im Rat so viele Fraktionen gegeben (sieben). „Welche Auswirkungen das haben wird, wird die Zukunft zeigen.“

Onay warb dafür, „die Stadt lebenswert, attraktiv und offen zu gestalten, den Wirtschafts- und Bildungsstandort zu stärken“. Und in Diskussionen fair umzugehen. „Ton und Umgangsform, mit der wir uns begegnen, hat Wirkung in die Stadt hinein.“

Oppelt (CDU) ist Papa geworden

Vor der Wahl der Ratsvorsitzenden und der Bürgermeister übernahm Joachim Albrecht (CDU) als mit 71 Jahren Ältester in der Runde die Sitzungsleitung. Er bat eindringlich, auf persönliche Verunglimpfungen zu verzichten und sachlich zu bleiben. Das habe Vorteile auch für die Sitzungsdauer. Ausdrücklich entschuldigte er einen CDU-Mann. Parteichef Maximilian Oppelt feiere nicht etwa seinen 35. Geburtstag, sondern sei bei Frau und dem am Montag geborenen Sohn in der Klinik.

Zur Galerie 64 von 65 Ratsmitgliedern kamen zur ersten konstituierenden Sitzung. Nur Maximilian Oppelt (CDU) fehlte, weil frischgebackener Papa. Grün-Rot hat die Mehrheit – auf beide Fraktionen entfallen jeweils 18 Stimmen.

Verpflichtet wurden neue und alte Ratsmitglieder wegen Corona ohne den sonst üblichen Handschlag. Ein lautes „Ja“ in Richtung Onay musste diesmal reichen. In ihrer Koalitionsvereinbarung hatte sich Grün-Rot, die neue Mehrheit im Rat, darauf geeinigt, dass die Grünen die Ratsvorsitzende stellen. Auf die vorgeschlagene Uta Engelhardt (60) entfielen in schriftlicher Abstimmung 50 von 64 Stimmen, also 14 von der Opposition.

Geheime Wahl beantragt

Die geheime Wahl hatte Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz beantragt – und sich damit breiten Unmut zugezogen. „Wenn es keinen Gegenkandidaten gibt, kann man auf was verzichten“, meinte die große Mehrheit. Machentanz aber sah sich als Verteidiger der Demokratie.

Fortan zog sich die Sitzung in die Länge. Gewählt werden mussten noch die stellvertretenden Ratsvorsitzenden, die Bürgermeister, die Mitglieder des Verwaltungsausschusses und die Vorsitzenden der Ratsausschüsse. Sowohl die FDP wie auch Linke, die neue Fraktion „Die Partei & Volt“ und die Einzelvertreter kritisierten, dass den kleinen Fraktionen das Stimmrecht in den Ausschüssen genommen wird. Das hatte der Landtag mit den Stimmen von SPD und CDU beschlossen.

Kleine Fraktionen haben kein Rederecht

FDP und Juli Klippert wollten, dass das zumindest im Verwaltungsausschuss anders geregelt wird. Kleinere Fraktionen würden sonst „marginalisiert“. Grüne, SPD und CDU sicherten Enthaltungen bei der Abstimmung zu. „Reines Wohlfühlverhalten“, schimpfte Klippert. Weil die Mehrheit fehlte, bleibt es dabei: Die Kleinen haben nur ein Grundmandat und Rederecht, dürfen aber nicht abstimmen.

Noch einmal versuchte „Die Partei & Volt“ die Revolte – aber auch die misslang. Gegen den Vorschlag, Thomas Hermann (63, SPD) als Bürgermeister zu wählen, sollte Juli Klippert aufgeboten werden („Dann wäre wenigstens einer jünger als 50 Jahre alt“). Verworfen durch die Geschäftsordnung – Klippert ist nicht Mitglied des neuen Verwaltungsausschusses.

Am Ende ging’s schnell

Dass Politik ein sehr schwieriges und vor allem langwieriges Geschäft ist, hatte zu diesem Zeitpunkt Iyabo Kaczmarek längst erkannt. „Genervt bin ich nicht“, meinte sie. „Was geht schon schnell im Leben?“

Weil niemand mehr auf namentlicher Abstimmung beharrte, sondern alle lieber zum Kennenlern-Imbiss wollten, ging’s dann doch schnell: Bürgermeisterin neben Hermann (einstimmig gewählt) ist Monica Plate (63, Bündnis 90/Die Grünen) bei drei Enthaltungen und Thomas Klapproth (56, CDU) , ebenfalls einstimmig.

Von Vera König