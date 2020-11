Hannover

Luxuskarosse geklaut und bei einer Spritztour durch die Innenstadt praktisch zu Schrott gefahren – das Ergebnis eines Autodiebstahls Donnerstagnacht in Hannovers City. Nach Mitteilung der Polizei stahl ein bislang unbekannter Täter einen Mercedes-Benz AMG eines 26 Jahre alten Hannoveraners in der Schmiedestraße (Mitte). Der Unbekannte raste mit dem nahezu nagelneuen Sportwagen (Erstzulassung 2020) laut Polizei „wild durch die Innenstadt“, stieß dabei gegen mehrere Bordsteinen. In der Straße Goseriede ließ der Mann das Luxusgefährt mit massiven Beschädigungen zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Nikolaistraße. Die Polizei, die um 3.20 Uhr zu der Unfallflucht gerufen wurde, erhofft sich nun Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Berauschter Täter knackt geparkten Sportwagen

Einige Zeugen hat die Polizei bereits gefunden. Sie konnten sich an einen jungen Mann erinnern, der aus dem Bereich Köbelinger Markt in Richtung Karmarschstraße zu Fuß lief und einen berauschten Eindruck machte. Dieser konnte den Mercedes, der in der Schmiedestraße geparkt war, auf unbekannte Art und Weise öffnen. Dann begann die wilde Tour.

In der Goethestraße Ecke Scholvinstraße rammte das Fahrzeug mit dem vorderen rechten Rad den Gehweg. Infolgedessen wurde das Rad abgerissen. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort und fuhr mit offensichtlich stark überhöhter Geschwindigkeit teilweise über den Gehweg in Richtung Goseriede. Dort fuhr er gegen eine betonierte Bepflanzungsbegrenzung, wobei der vordere linke Reifen platzte. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, es drehte sich mehrfach im Kreis. Nach dem Stillstand verließ der Mann den Pkw und flüchtete zu Fuß in Richtung Nikolaistraße.

Schaden beträgt etwa 200.000 Euro

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein. Diese verlief jedoch ohne Erfolg. Deswegen erhoffen sich die Beamten Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Der Gesuchte ist circa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat südländisches Erscheinungsbild. Bei der Tat trug er eine schwarze Arbeitshose, ein dunkles T-Shirt mit Musterdruck und eine graue Strickjacke.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit circa 200.000 Euro und ermittelt nun wegen Diebstahls von Kraftwagen und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2815 zu melden.

Von mlg