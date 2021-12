In Hannover werden Obdachlose in einer weiteren Sammelaktion geimpft

Hannover

„Die meisten Obdachlosen wollen sich impfen lassen“, sagt Franziska Walter: „Sie sagen: Ich bin arm, lebe auf der Straße. Aber ich will nicht an Corona sterben“. Die 58-Jährige muss es wissen. Seit 29 Jahren versorgt die Krankenschwester obdachlose Menschen im Kontaktladen „Mecki“, der Hilfsadresse für Obdachlose in Hannover in der Passerelle, medizinisch.

150 bis 200 Menschen werden geimpft

150 bis 200 Wohnungslose und Mitarbeiter von Hilfseinrichtungen sollen an diesem Tag geimpft werden. Es ist eine weitere große Sammelimpfung nach einer solchen Mitte April 2021. Stadt, Region, Diakonie und Johanniter seien beteiligt, sagt Jamal Keller von der Zentralen Beratungsstelle (ZBS) der Diakonie. Je nach Alter und Gesundheitszustand wird der Impfstoff von Biontech oder Moderna verabreicht.

Eine Schlange hat sich gebildet. „Ich warte seit zwei Stunden“, schimpft ein alter Mann. „Komm mal mit, Dottore. Du kannst dich reinsetzen, bis du die Spritze kriegst“, sagt Franziska Walter. Manche Wohnungslose sind erst- oder sogar zweitgeimpft, kommen zum Boostern. Aber es sind auch Ungeimpfte dabei. Sie spürten die neuen Corona-Regeln besonders, könnten in kein Café mehr, um sich aufzuwärmen, nicht Bus und Bahn fahren, sagt Anne Wolter von der ZBS. Sich unter die Wartenden an Testzentren zu mischen, wollten viele nicht.

Die 56-jährige Blacky lässt sich mit Partner Micha zum ersten Mal impfen. Warum jetzt? „Weil wir müssen“, sagt Blacky. Man komme nirgends mehr rein, mancherorts drohten Bußgelder. Warum hat sie es nicht schon früher gemacht? „Man hat uns Angst vor Nebenwirkungen gemacht, Übelkeit, Schwindel. Wir haben uns nicht getraut“, sagt sie. „Die haben das Präparat in drei Monaten auf den Markt geknallt. Da wollten wir warten“, meint Micha.

Manche erreicht das Angebot nicht

Manche werden auch von dem Impfangebot am Montag nicht erreicht. Nur ein paar Schritte weiter weg, im überdachten Teil des Hauptbahnhofs, haben sich Obdachlose versammelt. Warum nutzen sie das Angebot nicht? „So eine Massenabfertigung geht gar nicht“, sagt ein Mann mit wuseligem Bart und zerfurchtem Gesicht. Ist er geimpft? Ja. Wie oft? Weiß er nicht. Nachts schlafe er im Wald, erzählt er. Da mag die Impfung für ihn am Ende vielleicht doch das kleinere Problem sein.

Von Jutta Rinas