In Hannover rollte es auch im Winter

Das Phänomen E-Tretroller soll sich ab 1. Januar auch in der offiziellen Unfallstatistik wiederfinden. Das bestätigte jüngst ein Sprecher des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Zurzeit sei man noch in Kontakt mit den Innenministerien der Länder, die entsprechende Zahlen nach Wiesbaden schicken sollen. Wenn das funktioniere, könne man zum Jahresbeginn erstmals E-Scooter-Unfälle einzeln erfassen, heißt es.

Bisher tauchen die elektrischen Tretroller laut Bundesamt nur unter der Sammelkategorie „sonstige Fahrzeuge“ auf. Die E-Scooter – erlaubt seit dem 15. Juni – seien eine neue „Verkehrsbeteiligungsart“, die die Statistiker gern einzeln ausweisen wollten. Das Problem sei allerdings, dass die einzelnen Landespolizeibehörden unterschiedliche Datenbanken nutzen, so das Bundesamt. Wenn die Behörden ihrerseits E-Scooter-Unfälle einzeln im Computer erfassen und dann weiter leiten könnten, stehe dem Start am 1. Januar nichts im Wege.

In den Ministerien arbeitet man daran. So sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenressorts in Düsseldorf: Man bereite sich technisch darauf vor, „Verkehrsunfälle mit E-Tretrollern ab dem 1. Januar statistisch zu erfassen.“

Besonders Großstädte haben seit Einführung der E-Scooter zahlreiche Unfälle zu verbuchen. Die Polizei Köln hatte jüngst eine Zwischenbilanz gezogen. Demnach gab es zwischen 15. Juni und 18. November 104 Verkehrsunfälle mit 109 Verletzten „unter Beteiligung von E-Scootern“. 24 Menschen hätten dabei schwere und 85 leichte Verletzungen erlitten. „89 dieser Verletzten waren Fahrer von E-Scootern. 88 Prozent dieser Unfälle verursachten E-Scooter-Fahrer“, so die Polizei. Bei knapp einem Drittel der Unfälle seien Fahrer betrunken gewesen. Ähnlich die Situation in Hannover: Allein in den ersten drei Monaten nach Einführung hat die Polizei hier eine dreistellige Zahl von Verstößen registriert sowie mehr als ein Dutzend Unfälle. „Mit der vermehrten Nutzung der E-Scooter nahm auch die Anzahl des normabweichenden Verhaltens deutlich zu“, so Polizeisprecherin Antje Heilmann. Darauf habe man reagiert und vermehrt kontrolliert – auch bei Schwerpunktkontrollen. Dabei stellte die Polizei auch eine große Leichtsinnigkeit und Unwissenheit bei den Nutzern fest. „Die meisten wussten beispielsweise nicht, dass sie ein Kraftfahrzeug mit den damit verbundenen Promillegrenzen führen“, so die Sprecherin.