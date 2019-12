In Hannover geht Silvester früh los: Hier feierten die Menschen schon morgens

Hannover

Die Einkaufsläden in der Stadt haben noch nicht geschlossen, da hat in Hannover schon die Party begonnen. Einstimmen auf die Silvesternacht, Frühschoppen in der Markthalle, in der Altstadt und am Weißekreuzplatz.

Bereits am Vormittag bilden sich lange Schlangen vor der Markthalle, Anstehen für die Tradition. Claudia Hampel (45) macht das schon seit mehr als 25 Jahren, sie hat es jetzt reingeschafft in Hannovers Bauch. Herbert Grönemeyer ertönt aus den Boxen, buntes Konfetti liegt auf dem Boden, die Stimmung ist eingeheizt. „ Frühschoppen in der Markthalle ist eine Tradition und gehört zum Jahr dazu wie Weihnachten mit der Familie zu feiern“, so die 45-Jährige.

Martin Rappe (36) und Daniel Cao Alvarez (29) vom Nachbartisch sehen das ähnlich. „Wir sind nur einmal im Jahr in der Markthalle: an Silvester. Es ist wie Urlaub. Und der Wein schmeckt hier“, sagen die Freunde. Ob sie dann überhaupt bis Mitternacht durchhalten? „Wir bleiben nur bis 15 Uhr, danach gibt es erstmal einen Mittagsschlaf. Anders geht es nicht.“ Stimmt, gerade sagt der DJ durch sein Mikrofon an: Noch zwölf Stunden bis zum Jahreswechsel. Ob bis dahin noch einige gerade gehen können: fraglich.

Theresa Tiederstedt (30) tanzt mit ihrer Stieftochter Lena (9) im Gang. Tiederstedt ist der Liebe wegen von Stuttgart nach Hannover gezogen – und in der Markthalle präsentiert sich ihre neue Heimat von der besten Seite, findet sie. „Viel besser als Stuttgart, viel mehr los hier. Die Stimmung ist der Hammer!“

Die Gäste sind zufrieden, die Standbesitzer weniger. Wie auch im vergangenen Jahr ist der Einlassstopp, den die Stadt aus Sicherheitsgründen verordnet hat, ein Thema. „An jedem normalen Sonnabend ist hier mehr los. Sogar freitags“, sagt der Wirt Ahmed Muhammed (45). Ein anderer Betreiber berichtet Ähnliches: „Hier passen viel mehr Menschen rein, so viele Ecken sind leer. Einige Stände haben geschlossen.“

Silvester 2018 sei eine Katastrophe für die Standbesitzer gewesen, 2019 sei es aber auch nicht zufriedenstellend. Die Stadt hatte vergangenes Jahr nur 900 Menschen in die Halle gelassen – weil das Sicherheitskonzept mangelhaft gewesen sei.In diesem Jahr liege eines vor, deshalb durften doppelt so viele Gäste rein. Immer noch zu wenig, finden viele.

Frühschoppen in der Altstadt

Ein paar hundert Meter weiter in der Altstadt sorgt sich niemand um den Lust und Frust in der Markthalle. In der Knochenhauerstraße glühen die Menschen ohne Anstehen und Sicherheitskonzept vor. Unter den Kronleuchtern, die noch vom Weihnachtsmarkt hängen, drängen sich die Menschen dicht an dicht und stimmen sich auf den Jahreswechsel ein.

Am Gassenrand haben es sich Martin Freistadt (27), Nicki Selcho (45), Manuela Mix (46) und Stefanie Bombeck (36) gemütlich gemacht. Sie haben Campingstühle, Tupperdosen mit Käsewürfeln, Weintrauben und Crackern mitgebracht. „Wir machen das jedes Jahr so“, sagt Freistadt. „Hier kommen die Menschen hin, die keine Lust auf die Markthalle haben und trotzdem frühschoppen wollen.“ So wie Freistadt und seine Freunde. Sie stoßen mit ihren Glitzerbechern an, blinkende Glitzer-Schleifen und Luftschlangen im Haar.

Frühschoppen am Weißekreuzplatz

Auch am Weißekreuzplatz ist die Stimmung um die Mittagszeit schon gut. Hier feiert man seit Jahren den Silvestertag vorReimanns Eck. Kult-Wirt Bodo Linnemann (78) legt auf, ein letztes Mal zu Silvester. 2020 verabschiedet er sich in den Ruhestand – und freut sich schon: „Irgendwann muss Schluss sein. Ich will ja noch die 90 voll machen“, sagt er. „Meine Frau fragte: Bodo, wollen wir zusammen alt werden? Ich sagte: Ja, aber fang du schon mal ohne mich an.“ Bald kann Linnemann seiner Frau Gesellschaft leisten.

Vor der Kneipe stehen Manfred Klappcki (74) und Klaus Böffger (72). „Das ist unsere Welt hier, wir sind in der List groß geworden“, erklären sie und stoßen mit einem Glas Sekt an. Seit Jahrzehnten kommen sie am Silvestertag hier hin. „Wie Bodo Linnemann sagt: Besser früh schoppen als früh sterben.“

