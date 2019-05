Hannover

Die riesige Wiese auf dem Dach einer Tiefgarage an der Friedrich-Heller-Straße in Davenstedt sieht trist und verlassen aus. Geht es nach dem Verein Transition Town hat das bald ein Ende. Mitarbeiter des Urban-Gardening-Projekts „ Zukunftsinsel“ haben dort am Freitag vier Hochbeete aufgestellt. Dort können die Anwohner des Carrés künftig Blume, Obst und Gemüse pflanzen sowie anbauen.

Anwohner können eigene Hochbeete bekommen

„Viele Mieter haben hier keinen eigenen Garten, sondern nur einen Balkon. Damit können wir ihnen die Möglichkeit bieten, zu gärtnern“, sagt Marc Müller, kaufmännischer Leiter bei der Wohnungsbaugesellschaft Zusatzversorgungskasse ( ZVK) der Stadt Hannover. In den ersten vier mobilen Gemeinschaftsbeeten haben die Mitarbeiter von Transition Town Felsenbirnen und Beerentrauben gepflanzt, die bei Bienen besonders beliebt sind. Nach den Eisheiligen sollen Zucchini und Kürbisgewächse eingepflanzt werden. „Die Anwohner können auch weitere Gemüsessorten anbauen“, erzählt Projektmitarbeiter Clemens Langensiepen.

Auf Küchengarten hat sich eine engagierte Gärtnergemeinschaft gebildet. Quelle: Nancy Heusel

Und das möglicherweise auch in ihrem eigenen Hochbeet. Denn bei Transition Town können die Anwohner ihr eigenes Hochbeet anfordern und bepflanzen. „Das Projekt dient dem Klimaschutz und der Müllvermeidung. Denn statt Lebensmittel zu kaufen, die umhergefahren und verpackt werden, können die Anwohner sie hier selbst anbauen“, erklärt Langensiepen. Zudem sollen die Beete ein Treffpunkt für die Nachbarschaft werden.

Skeptische Anwohner

Davon war am späten Freitagmittag allerdings noch nicht viel zu sehen, nur sehr wenige Anwohner halfen dabei, die ersten Beete zu bepflanzen. Einer von ihnen war Bezirksbürgermeister Rainer Göbel, der in dem Gebäudekomplex wohnt. „Wir wollen das hier auf der tristen Fläche einfach mal ausprobieren und vielleicht auch Interesse bei Kindergarten- oder Seniorengruppen schaffen.“

Langensiepen erklärt, dass es zuvor ein Gespräch mit den Anwohnern gab, die dem Projekt in Teilen aber noch skeptisch gegenüber stehen. An anderen Orten der Stadt, etwa am Küchengarten und in der Nähe des Freizeitheims Linden hätten sich indes bereits funktionierende Gemeinschaften gebildet, so Langensiepen. Unterstützt wird das Projekt vom Abfallentsorger Aha, der ZVK, dem Bundesumweltministerium und der Nationalen Klimaschutzinitiative.

Von Sascha Priesemann