Hannover hält sich an die neue Maskenpflicht – „Verständnis ist groß“

Grüne Einweg-Masken, bunte Stoffmasken und hochwertiger FFP2-Schutz – als sich die Stadtbahn nähert, ziehen die Menschen an der Station im Kröpcke ihre Masken auf. Einige holen sie eilig aus der Tasche, andere zuckeln ihren Schal über die Nase. Als die Bahn zum Stehen kommt, haben sich alle maskiert. Ohne Bedeckung im Gesicht steigt hier keiner ein und aus.

Wie auch schon bei früheren Maßnahmen halten sich die Hannoveraner an die neue Regelung. Seit Montag ist das Tragen einer Maske im Bus und Bahn sowie in Geschäften Pflicht, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Es gab keine Probleme. Die Fahrgäste tragen eine Maske oder halten sich ein Textilstück vor Mund und Nase“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Auch die Polizei registrierte keine großartigen Verstöße.

Auch im Hauptbahnhof gilt die Maskenpflicht

Für viele ist es das erste Mal: Angelique Rinaldo (24), die am Kröpcke auf ihre Bahn wartet, hat in den vergangenen Tagen keine Maske getragen. Nun hat sie einen grünen Mundschutz überzogen. „Ich mache das, weil es jetzt Pflicht ist“, sagt Rinaldo. Sie findet die neue Regelung dennoch sinnvoll. „Wenn jeder eine trägt, dann hilft es vielleicht.“

Zur Galerie Seit Montag gilt die Maskenpflicht in Niedersachsen. Einige Hannoveraner haben sich einen bunten Schutz gebastelt – oder bestellt.

Unklar war vielen Menschen offenbar, ob auch im Hauptbahnhof ein Bedeckung für Mund und Nasen getragen werden muss. Einige liefen unmaskiert dort herum. Eine Bahnsprecherin bestätigte gegenüber der NP aber, dass auch der Hauptbahnhof wie auch andere Wartebereiche des öffentlichen Nahverkehrs von der Maskenpflicht nicht ausgenommen sind.

Auch beim Gang in die Geschäfte oder den Supermarkt hieß es nun: Maske auf. Beim Kaufhaus IG von der Linde sind nicht einmal Diskussionen nötig. „Die Menschen sind sehr vernünftig“, sagt Mitinhaber Felix Meiners. Nur eine Kundin hat vergessen, ihren Mundschutz aufzusetzen, als sie den Laden betreten will. Noch am Eingang wird sie erinnert und holt die Stoffmaske aus der Tasche.

Mit Maske: Kundin Stefanie Lehmbruck lässt sich von Helena Isaak im Kaufhaus IG von der Linde beraten. Quelle: Dröse

Die Verkäufer sind von der Pflicht eigentlich befreit. Ihnen will die Landesregierung nicht zumuten, acht Stunden eine Maske überziehen zu müssen. Beim Traditionskaufhaus IG von der Linde in der Innenstadt tragen aber bereits seit dem Verkaufsstart vor einer Woche alle Mitarbeiter freiwillig eine Maske. „Das ist erstmal alles ungewohnt“, räumt Meiners ein, „aber wir lernen ja alle dazu.“

Kundin Stefanie Lehmbruck will Handtücher kaufen. Sie trägt bereits seit zwei Wochen eine Maske – allerdings nicht konsequent. Nun ist sie in Geschäften verpflichtet. Sie hält die Entscheidung für richtig. „Natürlich fällt das Atmen etwas schwerer, aber mit der richtigen Technik geht es“, sagt sie.

Mit Spuckschutz und eigens angefertiger Maske: Annete Marx verkauft beim Juwelie Kraemer. Quelle: Rainer Droese

Auch beim Juwelier Kraemer tragen die Mitarbeiter eine eigens für sie angefertigte Mund-Nasen-Maske. „Wir erfahren eine große Wertschätzung und stellen fest, dass auch unsere Kunden schon gut vorbereitet mit eigenem Mundschutz zu uns kommen. Das Verständnis für diese Maßnahmen ist von allen Seiten groß“, sagt Verkäuferin Anette Marx.

Tauchermaske statt Mundschutz

Einige Kunden behalten ihre Masken nach dem Verlassen des Geschäfts aber nicht lange auf und legen sie an der frischen Luft ab. Ein Verhalten vor dem Experten warnen: Durch das ständige An- und Aufziehen der Masken könnten Viren an die Hände und von dort ins Gesicht gelangen.

Uwe Preisler trägt eine Tauscher-Vollmaske. Dort bekommt er besser Luft. Quelle: Dröse

Uwe Preisler kann das nicht passieren. Er hat sich eine Taucher-Vollmaske über das gesamte Gesicht gezogen – aber nicht aus Spaß. „Ich bekomme damit deutlich mehr Luft, als unter einer Stoffmaske“, erklärt er sein ungewöhnliches Outfit. Der Hersteller hat wegen Corona extra einen Filter produziert, der vor Viren schützen soll. Er wird als Adapter im Schnorchel angebracht.

Nachfrage nach Masken weiter ungebrochen

Doch nicht jeder ist mit der Maskenpflicht einverstanden – so wie Sigrun Eitz. Sie trägt zwar ein weißes Tuch, hat aber auf der Vorderseite ein Grabstein für das Grundgesetz aufgemalt. „Für mich ist das ein Eingriff in unsere Grundrechte. Ich finde es bedrohlich und schlimm, dass das einfach so hingenommen wird“, sagt Eitz.

Sigrun Eitz hält die Maskenpflicht für einen gefährlich Eingriff in die Grundrechte. Quelle: Dröse

Sie habe sich nur eine Maske gemacht, weil sie sonst nicht in Geschäfte dürfe und nicht mit der Bahn fahren könne. „Ich habe kein Auto und bin auf Bus und Bahn angewiesen. Dort zwingt man mich dazu, das ist nicht in Ordnung.“

Die Nachfrage nach Schutzmasken ist indes weiter ungebrochen. Vor den Verkaufsständen der Initiative „Hannover schützt“ und dem Fachhandel „Maskenmen“ standen erneut viele Menschen an. Auch vor dem Stoffladen bildeten sich lange Schlangen.

Von Sascha Priesemann