Impfzentrum rüstet auf: Hannover erwartet mehr Impfstoff

Hannover

„Es geht vorwärts mit der Impfkampagne“, so Hannovers Ordnungsdezernent Axel von der Ohe. Am Freitag lenkte die Stadt den Blick auf das bisher erreichte und vor allem auf die künftigen Möglichkeiten des Impfzentrums auf dem Messegelände.

Aktuell wurden seit Start 58.000 Impfungen in Hannover und der Region verabreicht. 16.000 Personen davon wurden bereits zum zweiten Mal geimpft. „Wir haben in Hannover damit eine Quote von 3,5 Prozent“, so von der Ohe weiter. „Das ist mehr als das Land Niedersachsen mit insgesamt 3,1 Prozent Impfquote.“

Neben den zwölf mobilen Teams, die Pflegeheime anfahren, wurden auf dem Messegelände diese Woche in den vier sogenannten Impfzügen des Zentrums 1500 Spritzen pro Tag verabreicht, nächste Woche werde das bereits auf 2000 pro Tag gesteigert.

Insgesamt sei aber noch deutlich mehr drin, so der Ordnungsdezernent. Die 15.000 Impfungen pro Woche könnten ohne Probleme auf 50.000 gesteigert werden. Doch das alles hänge vom Angebot des Impfstoffs ab. Immerhin: „Die verfügbaren Mengen wachsen an“, so von der Ohe. Bis Ende März erwarten Stadt und Region, die das Impfzentrum gemeinsam betreuen, etwa 50.000 weitere Einheiten des Biontech-Impfstofffs, 45.000 von Astrazeneca und 5000 Einheiten Moderna. Von der Ohe: „Auch was das angeht, ist aber noch Luft nach oben.“

Keine dezentralen Impfzentren geplant

Dezentrale Impfzentren wie etwa in Hildesheim, wo in Turnhallen und ähnlichen Einrichtungen geimpft wird, um Senioren weite Wege zu ersparen, hält man in Hannover jedoch nicht für sinnvoll, so Regions-Dezernentin Cordula Drautz. „Wir erwarten große Impfmengen. Das Zentrum ist als Standort ausgewählt worden, weil wir dort Kapazitäten schnell und unkompliziert erweitern können.“ Ein mobiles Team schaffe pro Woche zum Vergleich bei guter Performance gerade mal 8500 Impfungen. „Unser Ziel ist es aber, möglichst viele Menschen schnell zu impfen und damit einen möglichst breiten Schutz für die gesamte Gesellschaft herbeizuholen“, so Drautz. Diesem Ziel komme man mit dem zentralen Impfzentrum am nächsten.

Zudem seien die Diskussionen um weitere dezentrale Impfzentren vor Ort „zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt eine rein akademische Frage“, so die Dezernentin. „Wir haben in einem ersten Schritt die Alten- und Pflegeheime abgearbeitet und die Impfstoffe für die nächsten priorisierten Gruppen – die ambulanten Pflegedienste – bereits vollständig verplant.“

Von Simon Polreich