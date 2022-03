Hannover

Levi Kolbe ist zufrieden. Gut, Menschenschlangen hat er vor seinen Räumlichkeiten länger nicht mehr gesehen, die Impfzeiten mussten der 29-Jährige und sein Zwillingsbruder Nick etwas eindampfen, aber auch hier bei ihm gilt: Lage, Lage, Lage. Die ist nämlich ziemlich gut, wenn man sich doch noch oder wieder einmal gegen Covid-19 impfen lassen will.

Schräg links der Landtag – „vermutlich haben wir da fast alle geimpft“, schräg rechts und geradeaus geht es in die Altstadt mit Geschäften, Restaurants und Kneipen. Lage eben. Da, wo früher die ganze Fläche zu Kolbes Geschäft „Das Bett“ gehörte, strömten seit Dezember 2021 impfwillige Menschen hin. Anfangs unter der Woche von 8 Uhr morgens bis spät um 22 Uhr, nun nur noch von 14 bis 20 Uhr, demnächst 16.30 bis 20 Uhr. „Hochfahren können wir jederzeit wieder, wir haben eine gute Stammbelegschaft“, so ein ganz entspannter Levi Kolbe.

Der Augenarzt sah fast nur noch nackte Oberarme

Entspannt ist auch sein Jugendfreund Patrick Landvogt (37), der ärztliche Leiter des Impfzentrums. Zehntausende Aufklärungsgespräche habe er seit Beginn der Impfkampagne als frisch gebackener Facharzt in Altenheimen, Klinik und eben im Impfzentrum am Landtag geführt, die Promotion blieb liegen, der Augenarzt sah fast nur noch nackte Oberarme. Nun freut er sich, pro Tag immer noch 30 bis 40 Impflinge zu haben, immerhin hat er zwischendurch geschafft, seine Promotion abzulegen.

Meist sei es jetzt der Booster-Piks, aber nun kommen auch jene, die sich vorher schwer getan haben. So wie Revaz Tedoradze, der „Impfen an sich total gut findet, aber den Druck dazu mochte ich nicht“, sagt der Georgier, der als Krankenpfleger arbeitet. Heute Abend lässt er sich zum zweiten Mal impfen, weil er dem Druck dann doch nachgegeben hat. „Ab 15. März ist das Pflicht für uns in der medizinischen Branche, deswegen mache ich das jetzt auch.“

„Wir waren schon wie Aussätzige“: Von Bekannten und Nachbarn beschimpft

Ein Paar, das sich nicht mit Namen und Foto in der Zeitung wiederfinden möchte, ist ebenfalls nicht ganz freiwillig hier. „Wir waren schon wie Aussätzige“, erzählt die 53-Jährige, die mehrfach betont, dass sie und ihr Mann keine Impfgegner seien. „Sonst sind wir gegen alles geimpft, aber wir wissen ja nicht, ob und welche Langzeitnebenwirkungen in 10 oder 20 Jahren kommen“, argumentiert sie wie einst Fußballer Joshua Kimmich von Bayern München. Aber dann sei der Druck zu groß geworden. „Bekannte, Arbeitskollegen, Nachbarn haben uns als Querdenker beschimpft, obwohl wir uns an alle Regeln gehalten haben und die ganze Zeit gesund waren.“ Nun sind sie eben auch geboostert.

„Spricht sich herum, dass Impfen in Ordnung ist“: Viele mit Migrationsgeschichte kommen jetzt

Landvogt bestätigt, dass in der ersten Zeit vor allem die überzeugten Impfwilligen gekommen seien. Zur Zeit seien es relativ viele Menschen mit Migrationsgeschichte, die hierher finden. „Es spricht sich in den arabischen und afrikanischen Communitys herum, dass das in Ordnung ist.“ Über die Mundpropaganda konnten auch viele jener Menschen überzeugt werden, die mutmaßten, dass die Impfung unfruchtbar mache.

Bombendrohung gegen Impfzentrum

Die Hardcore-Impfgegner könne man so nicht erreichen, sind sich Kolbe und Landvogt sicher. Die, die gegen das Impfzentrum eine Bombendrohung gesandt habe, könnte man auch nicht mit dem Impfstoff Novavax locken. Doch spätestens im Herbst, wenn mutmaßlich die nächste Corona-Welle ansteht, rechnen die Freunde wieder mit Menschenschlangen vor ihrem Impfzentrum. Lage eben.

