Hannover

Noch am Freitagmittag veröffentlichte die Region die gewohnten Impftermine am Zoo, am Montag kam dann alles anders: Zwei Wochen früher als geplant werden hier nur noch Kinder gegen das Coronavirus immunisiert.

Der Schritt ist eine Konsequenz aus der Impfpanne vergangene Woche. 21 Kinder wurden versehentlich die Erwachsenendosis injiziert. Die Region kündigte daraufhin an, ab dem 24. Januar Kinder und Erwachsene nur noch an getrennten Orten zu impfen. Eine schnellere Umstellung schien nicht möglich, „weil die Umbuchungen Zeit brauchen und wir die Menschen ja auch darüber informieren müssen“, sagte Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau.

Vier-Augen-Prinzip und farbliche Kennzeichnung

Nun also doch: Seit Montag bekommen hier nur noch Kinder von fünf bis elf Jahren eine Impfung, Erwachsene Impflinge werden weggeschickt. „Es sah nicht so aus, dass diese Änderung noch so schnell durchführbar ist – aber wir konnten es tatsächlich noch kurzfristig umsetzen“, erklärte Regionssprecher Christoph Borschel. „Es wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, sodass es innerhalb von ein paar Stunden noch zu der Änderung kam.“

Zwar werde in der Ernst-August-Galerie weiterhin – voraussichtlich bis zum besagten 24. Januar – noch Erwachsene und Kinder geimpft, aber immerhin am Zoo habe man die neue Sicherheitsvorkehrung schon durchsetzen können. Die geplante separate Impfstraße für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ist dort aber noch nicht installiert – etwa für ältere Geschwisterkinder, die für eine Impfung nicht extra eine andere Adresse ansteuern müssen. In den weiterhin gemischten Impfzentren wie der Ernst-August-Galerie wird auf erhöhte Sicherheitsstandards wie das Vier-Augen-Prinzip und farbliche Kennzeichnung der unterschiedlichen Dosierungen gesetzt.

Die Stimmung am Zoo-Impfzentrum

Der Schwenk am Zoo am Montag hat viele überrascht. „Es hieß doch, hier werden die Erwachsenen noch zwei Wochen geimpft“, schimpfte etwa eine Frau, die unverrichteter Dinge wieder abzog. „Ich habe mir extra Urlaub genommen und wollte mich hier heute impfen lassen.“

Viele haben die kurzfristige Änderung, die die Region am späten Freitagnachmittag bekannt gab, nicht mitbekommen. „Erwachsene, die einen Termin im Impfzentrum am Zoo hatten, wurden benachrichtigt“, betont allerdings Regionssprecher Borschel.

Doch es gab weitere Verwirrung: „Wir sind irritiert“, gibt Louisa Kuhn (36) zu, die mit ihren Kindern zum Impfen gekommen ist. „Wir haben aus der Presse erfahren, dass hier ab heute nur noch Kinder geimpft werden – wir mussten aber unsere eigentlichen Termine in der Ernst-August-Galerie selbstständig auf den Zoo umlegen“, ärgert sie sich. Sie hätte sich gewünscht, dass Kinder ab sofort automatisch auf den Zoo umgebucht werden.

Fühlen sich jetzt sicherer: Stephanie Opitz mit ihren Kindern Carlotta (rechts) und Maximilian. Quelle: Dröse

Denn für viele Eltern scheint es nach der Impfpanne eine Voraussetzung zu sein, dass Kinder nur noch separat von Erwachsenen geimpft werden. „Wir wären sonst heute nicht gekommen“, sagt Mutter Karina Krause (35).

„Mit so einer Panne verspielt man das Vertrauen der Menschen. Viele lassen es mit dem Impfen dann doch bleiben“, glaubt die vierfache Mutter Susanne Dittmar (45), die selber Kinderärztin ist und heute mit ihrem Sohn zum Impfen gekommen ist. „Ich kann als Ärztin prüfen, ob meinem Kind die richtige Dosis gegeben wird – aber Laien erkennen das nicht und sind unsicher“, sagt sie. Auch wenn sie als Ärztin überzeugt ist, dass die Erwachsenendosis für Kinder nicht schlimm ist, „aber so etwas darf trotzdem nicht passieren.“

Befürwortet die Änderung: Marc-Christian Ollrug mit seinen Söhnen Frederik (rechts) und Mika. Quelle: Dröse

Die neue Sicherheitsvorkehrung und schnelle Umsetzung gefiel den Eltern. „Für die, die impfen, ist es jetzt auch leichter“, so Familienvater Ingo Martin (51). „Eigentlich ist es ja normal, dass Erwachsene und Kinde medizinisch getrennt behandelt werden“, fügen die Eltern Annika (45) und Marc-Christian Ollrug (43) hinzu.

Von Josina Kelz