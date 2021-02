Impfzentrum: Senioren scheuen die lange Anfahrt

Hannover

Die Regionsspitze plant mit einem zentralem Impfzentrum für Hannover und das Umland. Nachdem bereits Bürgermeister mehrerer Umlandkommunen und Regionspolitiker erneut die Diskussion über dezentrale Impforte befeuert haben, erhöhen nun auch Seniorenverbände den Druck auf die Verwaltung.

„Es ist ein großes Problem, dass wir immer wieder von Senioren hören: Sie wissen nicht, wie sie zu dem weit entfernten Impfzentrum kommen sollen“, sagt Ilka Dirnberger, Vorsitzende des Niedersächsischen Seniorenbeirates. Die Planung dieses Teils der Impfkampagne habe die Politik in den vergangenen Sommermonaten „verschlafen“, kritisiert auch der Seniorenbeirat Hannover. „Wir sind jetzt dabei, das nachträglich zu kompensieren“, so Vorsitzender Jens-Peter Kruse.

Unter anderem organisieren die Seniorenräte in Eigenregie Fahrdienste für über 80- und 90-Jährige. Zwar könnten öffentlich bezahlte Taxis geordert werden – mit der Abrechnung über Land und Krankenkasse dürften Hochbetagte aber überfordert sein. Aber auch Hilfsverbände wie Deutsche Rote Kreuz und Arbeitersamariterbund haben bereits ihre Fahrbereitschaft signalisiert.

Die Region argumentiert dagegen, dass im Impfzentrum auf dem Messegelände „doppelt so schnell Menschen geimpft werden können wie dezentral“, so Regionspräsident Hauke Jagau – „und nur um Tempo kann es gehen.“

Senioren wollen auf Impfungen in Arztpraxen warten

Das Problem ist zudem, dass die bisher vorhandenen Ü-80-Impfstoffe mit mindestens minus 70 Grad gekühlt werden müssen, Arztpraxen über solche Kühlschränke aber nicht verfügen, so der Regionspräsident. „Sollte der Astrazeneca-Impfstoff, der nicht so kühl gelagert werden muss, doch noch für ältere Menschen in Deutschland zugelassen werden, könnte er natürlich in Praxen angeboten werden. Bis dahin setzen wir auf Schnelligkeit.“

Doch genau diese Schnelligkeit stellt auch der Seniorenbeirat Hannover in Frage. „Wir hören immer wieder, dass Senioren die lange Fahrt ins Zentrum scheuen und lieber warten wollen, bis Impfstoffe auch bei den Hausärzten vor Ort lagern“, so Kruse. „Am Ende wird es zentral also nicht schneller gehen.“

Erst im April will Gesundheitsminister Jens Spahn die Hausärzte in die Impfpraxis miteinbeziehen. Derweil startet das Land Niedersachsen ein Pilotprojekt, bei dem Hausärzte immobile Patienten in der eigenen Wohnung impfen sowie unter 65-jährige in der Praxis. Es gehe darum, „Logistik und Lagerung der Impfstoffe und die technischen Abläufe einmal durchzuspielen und Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung im Alltag zu sammeln“, heißt es aus dem Sozialministerium. sip

Von Simon Polreich