Die Nachricht hat Hannovers Feuerwehrchef Dieter Rohrberg am Mittwoch um 15.45 Uhr erreicht. Das Kompentenzzentrum im Innenministerium teilte kurz mit, dass die Tage fürs Impfzentrum auf der Messe gezählt sind. Die von Stadt und Region gemeinsame betriebene Anlaufstelle soll zum 30. September schließen.

„Der Bund wird Länder und Kommunen nicht mehr mit Impfstoff beliefern“, sagte Rohrberg zum Hintergrund. Ein Ende sei in Sicht gewesen, Frage nur, ob das schon Ende Juli, August oder September komme. So hätten Stadt und Region ausreichend Zeit, Beschäftigungsverhältnisse aufzulösen.

„Damit ist nicht alles zu Ende“

„Wir haben erst mal Planungssicherheit“, bemühte sich Ordnungsdezernent Axel von der Ohe um Entspannung bei aufgeregten Fragen. „Damit ist nicht alles zu Ende.“ Die Impfungen durch Hausärzte und Betriebsärzte hätten bis dahin genug Fahrt aufgenommen, meinte auch Rohrberg.

Im Impfzentrum wurden seit Ende Dezember bis zum 11. Mai 374.904 Menschen mit Vakzinen von Biotech, Astrazeneca und Moderna geschützt. Das seien, so der Feuerwehrchef, 288.402 Erst- und 86.502 Zweitimpfungen. Die Hausärzte, die seit dem 7. April, das Impfangebot machen können, hätten 124.173 Dosen gespritzt.

Stadt und Region werden vor dem Aus auf der Messe vieles prüfen müssen. Unter anderem, so eine der Fragen, bis wann dann überhaupt noch Erstimpfungen dort möglich sind. Der Abstand zur Zweitimpfung beträgt bei Biontech sechs, bei Astrazeneca zwölf Wochen.

Zu wenig Impfstoff vorrätig

Nächstes Problem: In dieser Woche kommt ein Drittel weniger Impfstoff auf der Messe an als erwartet. Eigentlich sollten die Dosen sogar aufgestockt werden. Es wird also weniger Erstimpfungen geben. Und dabei, so Rohrberg, stehen 83.378 Menschen auf der Warteliste. Mit Öffnung für die Prioritätengruppe 3 beispielsweise auch für Beschäftigte aus dem Lebensmittelhandel sei vom Montag an weiterer Andrang zu erwarten.

Mobile Teams rücken auf dem Mühlenberg an

Gerade dort, wo Menschen auf engem Raum und unter teilweise prekären Bedingungen leben, reichen die bisherigen Impfangebote nicht. Jetzt reagieren Stadt und Region: Von der kommenden Woche an werden mobile Teams die Stadtteile Mühlenberg in Hannover und Auf der Horst in Garbsen ansteuern. Ein Angebot für „Menschen in besonderen sozialen Lebenslagen“ nennt sich der Service, der auf andere Städte und Stadtteile ausgeweitet werden soll. Wenn – und das ist die große Bedingung – eben genug Impfstoff vorhanden ist.

