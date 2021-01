Hannover

Ab dem 1. Februar sollen in Niedersachsen zu Hause lebende Menschen über 80 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden können. Am Donnerstagabend gaben auch Stadt und Region Hannover bekannt, dass der Betrieb auf dem Messegelände am 1. Februar aufgenommen werde. Dies war zwischenzeitlich nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch offen gewesen, weil Stadt und Region die verfügbaren Impfdosen für die Folgeimpfungen der bereits geimpften Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zurückhalten wollten. Auch war das Impfzentrum Hannover bei dem Start der Terminvergabe über die Hotline oder das Impfportal am Donnerstag nicht aufgelistet gewesen.

Nun heißt es, dass in dem seit Mitte Dezember bereitstehendem Impfzentrum in der Messehalle 25 ebenfalls ab dem 1. Februar geimpft würde. 450 Termine am Tag könnten zunächst angeboten werden. Die Termine würden über das Impfportal des Landes sowie über die Hotline des Landes vergeben. „Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, werden wir die Kapazitäten aufstocken. Die Kräfte stehen bereit, um 1000 Impfungen am Tag durchzuführen. Das Impfzentrum ist hoch leistungsfähig“, betont Oberbürgermeister Belit Onay.

Impfungen in Alten- und Pflegeheimen bis Ende Februar abgeschlossen

Die Impfungen in den Heimen laufe parallel. „Zwölf mobile Teams sind weiterhin im Einsatz“, berichtet Dr. Axel von der Ohe, Finanz- und Ordnungsdezernent der Landeshauptstadt Hannover. Erst wenn die Erst- und Folgeimpfungen von Bewohnern und Personal in Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen ist, wird die gesamte verfügbare Impfdosis für über 80-Jährige verwendet werden können.

Rund 15.000 Menschen haben in den Einrichtungen bereits die Erstimpfung erhalten, mehr als 800 die Zweitimpfung. Nach aktuellem Stand sollen die Erstimpfungen in Alten- und Pflegeheimen bis Ende kommender Woche abgeschlossen sein, Ende Februar auch die Zweitimpfungen.

Regionspräsident: „Wir werden Geduld brauchen“

„Alle Menschen wünschen sich schnell eine Impfung, um wieder am Leben teilnehmen zu können, ohne Angst zu haben. Aber wir sind abhängig von der Produktion des Vakzins und werden Geduld brauchen“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. Die Städte und Gemeinden in der Region Hannover hätten Vorbereitungen getroffen, um alle über 80-Jährigen zu informieren – zusätzlich zu dem Schreiben, das das Sozialministerium verschickt hat. Auch werde an einer Lösung für Menschen gearbeitet, die nicht zum Messegelände kommen können: „Stadt und Region planen die nächsten Schritte, um Menschen besuchen zu können, die in Einrichtungen oder zu Hause leben und nicht zum Messegelände kommen können.“

