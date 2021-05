Die angekündigten Impfungen in sozialen Brennpunkten starten an diesem Donnerstag und Freitag in Mühlenberg. Ein mobiles Impfteam wird mit 100 Dosen mRNA-Vakzin pro Tag im Einsatz sein. In der kommenden Woche ist der Garbsener Ortsteil Auf der Horst an der Reihe.