Hannover

Es geht los: Zwischen Weihnachten und Silvester werden die ersten Menschen in Niedersachsen gegen Covid-19 geimpft. Wer, wann, warum die ersten und weiteren lebensrettenden Spritzen erhält, haben Staatssekretär Heiger Scholz und die Vizeleiterin des Krisenstabes, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover erklärt. Die NP fasst das Wichtigste zusammen.

Wann steht der erste Impfstoff in Niedersachsen zur Verfügung?

Vermutlich am 26. Dezember wird er eintreffen, dann muss er eine Nacht bei minus 70 Grad lagern. Wenn dann Dienstleister DHL die ersten Dosen mit viel Trockeneis zu den Altenheimen gefahren hat, werden am 27. Dezember die ersten Menschen geimpft.

Wie viel Impfstoff gibt es?

Begonnen wird mit 9750 Imfpdosen, davon können knapp 5000 Menschen geimpft werden, da es zwei Spritzen innerhalb von 21 Tagen (bei Hersteller Biontech/ Pfizer) und später 28 Tagen (Moderna) aus der selben Charge geben muss. Wer die zweite Impfung nicht in Anspruch nimmt, ist schlechter und nicht so lange geschützt, warnt Claudia Schröder. Bis Ende 2020 erhält Niedersachsen weitere 117.000 Impfdosen, ab Januar regelmäßig pro Woche 63.375 (die „krummen Zahlen“ rühren laut Holger Scholz daher, dass die Verpackungseinheiten ebenso „krumm“ seien). Bis Ende März soll die Bundesrepublik mit 10,1 Millionen Dosen versorgt werden – auf Niedersachsen entfallen zehn Prozent davon. Aber bereits nach Weihnachten gebe es „genug Impfstoff, um alle Landkreise in Niedersachsen zu versorgen“, so Scholz.

Landkreise mit höchsten Fallzahlen

Wo beginnen die Impfungen?

In Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Cloppenburg und Osnabrück. Das begründet Staatssekretär Holger Scholz mit der Tatsache, dass es im Landkreis Cloppenburg schon lange die höchsten Inzidenzen gibt, auch in Osnabrück gebe es regelmäßig hohe Werte, gerade in Altenpflegeheime. „80 Prozent der Altenheime dort hatten schon Erkrankungen, es gibt eine besondere Betroffenheit.“ Danach ab 28. Dezember wird in den Landkreisen mit den jeweils höchsten Fallzahlen geimpft, also könnte als dritter Landkreis Bad Bentheim feststehen.

Wann ist Hannover dran?

Wann die Heime in Hannover mit seinen auch nicht gerade geringen Fallzahlen (Inzidenz bei 171, Stand Dienstag) dran ist, kann das Sozialministerium laut einer Sprecherin noch nicht sagen. Klar ist, dass es bei den hohen Fallzahlen nicht Schlusslicht sein wird. Scholz ruft auch hier und in allen Landkreisen die rechtlichen Vertretungen (Angehörige, Betreuer) von Menschen, die sich selbst nicht mehr vertreten können, auf, die Einwilligungen rechtzeitig zu unterschreiben. „Ohne Einwilligung keine Impfung!“

Priorität beim Impfen

Wer wird als erstes geimpft?

Nach Priorität, die wurden vom Bundesgesundheitsminister Spahn folgendermaßen erhoben.: Zuerst die über 80-Jährigen, die in Heimen gepflegt werden, auch das Personal. Ebenso das von ambulanten Pflegediensten, und jenen Beschäftigten, die in Kliniken auf Intensivstationen, Rettungsdiensten, Notaufnahmen, Palliativ etc. medizinisch arbeiten und dort, wo Patienten besonders schutzbedürftig sind (wie Onkologie, Transplantationsabteilungen). Zur ersten Priorisierungsgruppe zählen in Niedersachsen etwa 800.000 Menschen.

Wer kommt dann dran?

Die über 70-Jährigen, Menschen mit Risiko-Erkrankungen wie Trisomie 21, Demenz, Organtransplantierte und deren Kontaktpersonal, medizinisches Personal, das entsprechende Patientenkontakte hat. Polizei und Ordnungskräfte, die etwa auf Demonstrationen eingesetzt sind, Menschen, die im öffentlichen Gesundheitssektor arbeiten. In der dritten Prioritätsgruppe sind Menschen über 60 Jahre, die ein erhöhtes gesundheitliches Risiko haben, Verfassungsorgane, Zoll, Apotheker, die Ernährungswirtschaft, Beschäftigte im Lebensmittelhandel, Lehrer, sowie Menschen, die in prekären Situationen leben wie etwa Obdachlose. „Das wird eher erst im Sommer soweit sein, hier müssen wir noch überlegen, wie wir die Obdachlosen erreichen“, gibt Scholz auf NP-Nachfrage zu. „Im Zweifel muss es öffentliche Aufrufe geben.“ Alle weiteren gehörten dann in die vierte Priorität.

Woher weiß man, wann man dran ist?

Für die letzten drei Gruppen soll es öffentliche Aufrufe über die Medien, Anzeigen und auch eine Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums geben, um die Menschen zu erreichen.

Und wenn sich jemand nicht impfen lassen will?

Scholz: „Dann wird er nicht geimpft.“

Wer impft als erstes?

Mobile Impfteams aus drei medizinischen Fachkräften wie Ärzte plus einer Person, die die Daten erfasst. Am 27. Dezember werden jeweils zwei Impfteams ausgesandt, Schröder geht davon aus, das nur 20 Impfungen pro Team in einer Stunde machbar sind, weil sie von Zimmer zu Zimmer gehen müssen.

Ist die mutierte britische Variante bereits in Niedersachsen?

Weder in Niedersachsen noch in ganz Deutschland ist sie bisher nachgewiesen (Stand Dienstag), Scholz macht aber auch darauf aufmerksam, dass es bisher schon 50.000 Varianten dieses Virus gibt.

Von Petra Rückerl