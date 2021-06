Impfungen: Ärzte fürchten Aufhebung der Priorisierung

Hannover

Am 7. Juni soll in Deutschland die Impfpriorisierung aufgehoben werden, doch es gibt noch immer nicht genügend Impfstoff. Die Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen sind deshalb in Sorge.

„Wenn wir genügend Impfstoff hätten, wäre die Aufhebung der Priorisierung überhaupt kein Problem“. sagt Stefanie Holm, Internistin aus Hannover. Doch weil die Impfstofflieferungen noch immer nicht beständig und vorhersehbar seien, bezweifelt sie, dass die Aufhebung tatsächlich funktioniere. Allein jetzt stünden in ihrer Praxis noch 400 bis 500 Menschen aus der Priorisierungsgruppe drei auf der Warteliste. „Obwohl wir unglaublich belastbar sind, stoßen wir schon jetzt an unsere Grenzen.“ Das Telefon klingele permanent, viele Fragen müssten beantwortet werden, erklärt die Medizinerin.

Patienten haben kein Verständnis

Zudem werde die Stimmung rauer, einige Menschen hätten kein Verständnis, dass trotz aller Ankündigungen kein Impfstoff vorhanden sei. Erst in der vergangenen Woche ist eine komplette Lieferung Biontech/Pfizer ausgefallen, die Impftermine mussten daraufhin kurzfristig abgesagt werden. „Das sorgt nicht unbedingt für Verständnis. Und das wird durch die Aufhebung der Priorisierung nicht besser“, ist sich Stefanie Holm sicher. Zudem kritisiert sie, dass die Politik den Druck auf die Medizinerinnen und Mediziner erhöhe. „Die Debatte um die Impfabstände hat uns 1500 Anrufe und aufgebrachte Menschen beschert.“

Stimmung unter Ärzten angespannt

Eine Sorge, die unter den Ärztinnen und Ärzten offenbar weit verbreitet ist. Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), sagt der NP: „Dass es nicht genügend Impfstoff gibt, ist ein großes Problem und stellt die Ärztinnen und Ärzte vor immense Herausforderungen.“ Schon jetzt sei die Nachfrage größer als die vorrätigen Vakzine. Zudem werde der Ton schroffer und die Kommunikationswege länger.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält das Vorgehen dennoch für richtig. Er verweist darauf, dass ohnehin schon 5,5 der acht Millionen Menschen in Niedersachsen impfberechtigt sind. „Die Priorisierung wird da immer fragwürdiger.“

Von Mandy Sarti