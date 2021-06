Hannover

Das Impf-System steht, die Menschen sind willig – „das einzige was fehlt, ist der Impfstoff“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Hannover. Seit Montag ist die Impfpriorisierung aufgehoben, doch bis die Nadel im Arm ist, kann es dauern. Vier bis sechs Wochen Wartezeit sei keine Ausnahme. „Wir bitten um Geduld“, so Behrens.

Warum es zu so langen Wartezeiten kommt, konnte die Ministerin selbst nicht genau beantworten. Das Land beziehe seinen Impfstoff über den Bund, der wiederum auf die Hersteller warten muss. Eine angekündigte Lieferung für Juni bestehe nur aus dem Vakzin Moderna. „Die Produktion ist sehr aufwendig“, so auch Claudia Schröder vom Krisenstab der Landesregierung. Es reiche im Grunde, wenn ein Gabelstapler gegen eine Europalette fahre und die Impfdosen durchgerüttelt werden, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Marge aus dem Verkehr zieht. Zudem stelle Biontech derzeit etwa seine Logistik um. All das verzögere die Lieferungen.

Im Mai kam die Lieferung kein Mal vollständig

Die seien im gesamten Mai verspätet – und unter den Erwartungen gewesen, so Behrens weiter. Die 235.000 Dosen starke „Grundlast“ pro Woche – sie geht komplett in die Impfzentren, alles darüber hinaus bekommen die Hausärzte – habe Niedersachsen nicht ein einziges Mal im Mai pünktlich bekommen. „Es ist ein ständiges Ärgernis“, so die Ministerin. Ob es bei den für Ende Juni angekündigten 500.000 Dosen für Niedersachsen bleibt, wollte deshalb auch der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung, Mark Barjenbruch, nicht versprechen.

Ihn erreicht auch aus den Hausarztpraxen derzeit meist ein negatives Feedback. Seit dem 7. April habe man 1,7 Millionen Impfungen in den Praxen durchgeführt. An Spitzentagen gab es bis zu 100.000 Impfungen pro Tag. „Hätten wir genug Impfstoff, könnte das in den Praxen reibungslos klappen.“ Dabei sei die Verteilung an die Praxen mitunter eine „Blackbox“. In zwei Fällen – im Kreis Vechta und in Osnabrück – werden genau überprüft, wie Ärzte zu deutlich mehr Stoff kommen konnte, als andere. „Eigentlich soll jede Praxis gleich viel bekommen“, so der KVN-Chef. Die Staatsanwaltschaft sei aber noch nicht eingeschaltet worden.

Die Hauptlogistik in den Impf-Praxen habe sich derzeit auf das Telefon und den Empfang verlagert – um Terminanfragen zu beantworten. Oder noch ärgerlicher: Termine abzusagen, weil weniger Impfstoff am Donnerstag gekommen ist, als am Dienstag in Aussicht gestellt wurde. Die Reaktion sei dann neben Enttäuschung leider oft auch Wut. „Das Praxispersonal muss derzeit gut einstecken“, sagt er. So seien für diese Woche pro Arzt etwa drei kleine Fläschchen Biontech vorgesehen, was für gerade mal etwa 21 Impfungen reiche. „Der Bedarf ist aber wesentlich höher.“ Er geht davon aus, dass die Betriebsärzte diese Erfahrung jetzt auch machen werden.

Terminvergabe: Portal hielt Ansturm stand

Deutlich reibungsloser als zu Beginn der Impfkampagne habe die Terminvergabe für alle per Impfportal am Montag funktioniert, betonte Ministerin Behrens. „Es gab ein hohes Aufkommen beim Portal und der Hotline, sie hat dem Ansturm standgehalten. So konnte man 200 Termine vergeben und 123.000 neue Personen auf der Warteliste platzieren, die inzwischen 640.000 Personen lang ist.

Gleichzeitig sinke die Inzidenz im ganzen Land. Fast in allen Kreisen und Kommunen liege die Inzidenz unter 35, in Friesland und Goslar sogar bei null, während sie in Emden noch bei über 40 liegt. Die Lage sei aber dennoch ernst. Vor zügigeren Lockerungen, als im Stufenplan beschlossen, warnte sie deshalb. „Die Zahlen sanken sehr schnell“, so Behrens. Man tue gut daran, die nächsten zwei Wochen zu beobachten, wie sich die Lockerungen auf die Inzidenz auswirken. Dann, Ende Juni, stehe ohnehin eine neue Verordnung an, die sich der Unter-10-Grenze widmen wird.

Nur kleiner Teil der Schüler auf der Warteliste

Public Viewing zur EM sei aber unter den derzeitigen Verordnungen auch schon möglich – draußen mit bis zu 500 Personen bei einer Inzidenz unter 35. „Wenn Public Viewing, dann möglichst outdoor“, rät Claudia Schröder ebenfalls zur Vorsicht.

Wichtigster Baustein sei aber die Impfung. Für eine Herdenimmunität brauche es eine Impfquote von 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung, um eine vierte Welle zu verhindern. Dazu wurden nun auch Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot gemacht. 8900 Kinder zwischen 12 und 15 Jahren haben sich bereits auf die Warteliste setzen lassen, von den 16 bis 17-Jährigen sind es bereits knapp 19.000 Wartende. „Das ist gemessen an den 450.000 Schülern über 12 Jahren in ganz Niedersachsen zwar ein ganz kleiner Teil“, so Ministerin Behrens. „Es zeigt aber, gerade am ersten Tag, wie hoch das Interesse an diesem Thema ist.“ Seitens der Landesregierung erwartet man zudem, dass die StiKo diese Woche die Impfung für Schüler unter Einschränkungen empfehlen wird – und deshalb sich ein Großteil der willigen Schüler in der Praxis impfen und beraten lassen werden.

Von Simon Polreich