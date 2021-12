Ab Januar soll es laut Bundesgesundheitsminister Heiner Lauterbach (SPD) einen Engpass bei den Corona-Impfstoffen geben. Die Region Hannover will dennoch ihre Impfstrategie nicht ändern und so lange weiterimpfen, wie sie Impfstoffe hat. Am Donnerstag kommt ein neues Impfangebot in der Ernst-August-Galerie in Hannovers City hinzu.