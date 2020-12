Impfstart in der Region Hannover: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Hannover

Es geht los. Mit den ersten Dosen des Corona-Impfstoffs im Gepäck machen sich am Mittwoch in der Region Hannover mobile Impfteams auf den Weg zu den ersten Pflegeheimen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfstart:

Wo starten die Impfungen?

Jeweils zwei mobile Impfteams sollen am Mittwoch die ersten beiden Alten- und Pflegeheime anfahren, eines in der Landeshauptstadt und eines im Umland. Welche Heime das sind, stand am Dienstag noch nicht fest.

Warum werden die Einrichtungen so kurzfristig ausgewählt?

Grundsätzlich gibt es eine Prioritätenliste, die mit der Bewohnerstruktur in den Einrichtungen zusammenhängt. Je gefährdeter die dort lebenden Menschen sind (beispielsweise Demenzkranke), desto eher sollen sie drankommen. Vorab braucht das Impfzentrum aber die Rückmeldungen der Pflegeheime, welche Bewohner und Mitarbeiter dort geimpft werden sollen. Bei Bewohnern, die das nicht mehr selbst entscheiden können, ist eine schriftliche Einwilligung einer offiziellen Betreuungsperson nötig. Erst wenn die Rückläufer gesammelt vorliegen und die Personen von der Pflegeeinrichtung an das Impfzentrum gemeldet sind, werden die Routen der mobilen Impfteams festgelegt.

Was passiert, wenn die Einwilligung eines oder mehrerer Bewohner erst später eintrifft?

Für eine effektive Koordinierung der Impfungen ist es grundsätzlich sinnvoll, wenn die mobilen Teams die Einrichtungen nicht mehrmals anfahren müssen. Immer werde sich das aber nicht vermeiden lassen. „Beispielsweise wenn eine Person zum vereinbarten Termin nicht in der nötigen gesundheitlichen Verfassung ist“, so Hintz. Auch für Nachzügler werde es daher eine Lösung geben.

1000 Impfdosen am Anfang

Wie lange reichen die ersten 1000 Impfdosen?

Die Region startet zunächst mit vier Impfteams. „Wir rechnen damit, dass ein Team pro Tag circa 60 Personen impfen kann“, sagt Feuerwehrsprecher Hintz. Insofern würde man mit der ersten Lieferung mindestens vier Tage bis einschließlich 2. Januar auskommen – vorausgesetzt bis dahin liegen schon so viele Einwilligungen aus den Einrichtungen vor.

Wann bekommt die Region Nachschub?

Die nächste Lieferung soll am 4. Januar eintreffen. Sofort damit loslegen, können die mobilen Teams aber nicht. Zunächst muss der auf minus 70 Grad heruntergekühlte Stoff für die Impfung aufbereitet werden. Wie viele Dosen geliefert werden, stand am Dienstag noch nicht fest. „Auch das ist wieder von der Anzahl der Impfwilligen abhängig“, erklärt Hintz. Personell könne man flexibel auf die Nachfrage reagieren, beispielsweise die Zahl der Impfteams von vier auf acht verdoppeln. „Allein zu der Gruppe der Heimbewohner gehören rund 33.000 Menschen. Wenn jeder zwei Impfungen erhält, sind wir schon bei 66.000 Impfungen“, so Regionspräsident Hauke Jagau zur Größenordnung.

Wie groß ist ein Impfteam?

Ein Team besteht aus vier Personen – einer Ärztin oder einem Arzt, einer impfberechtigten Person sowie zwei Verwaltungshelfern. Vor der Impfung findet im Beisein einer örtlichen Pflegekraft ein ärztliches Aufklärungsgespräch statt.

Wie wird der Impfstoff aufbereitet?

Der unverdünnte Impfstoff von Biontech/Pfizer wird bei minus 70 Grad in speziellen Isolierbehältern mit Trockeneis angeliefert. Nach der Entnahme kann er fünf Tage lang bei 2 bis 8 Grad im Kühlschrank gelagert werden, ehe er mit einer Kochsalzlösung für die Impfung aufbereitet wird. Danach muss er innerhalb von sechs Stunden verbraucht werden.

Wirkt die Impfung auch gegen die mutierte Virus-Variante, die nun erstmals auch in Niedersachsen nachgewiesen wurde?

Das mutierte Virus, das sich in England stark ausgebreitet hat, ist in Niedersachsen bereits im November aufgetreten, wie die MHH jetzt anhand von Proben eines verstorbenen Patienten festgestellt hat. Für MHH-Infektiologe Matthias Stoll ist es keine Überraschung. „Das Virus mutiert regelmäßig, das haben Viren so an sich“, sagt er bereits in der vergangenen Woche, als ein britisches Passagierflugzeugs nach der Landung in Langenhagen kurzzeitig unter Quarantäne stand. „Nach allem, was bisher bekannt ist, ändert die Mutation aber nichts an der Wirkung des Impfstoffs. Zumindest nicht für diese Mutation.“

Wer wird wann gegen Corona geimpft?

Wer zählt zur ersten Priorisierungsgruppe, die nun geimpft wird?

Neben den über 80-Jährigen, die in Heimen gepflegt werden, wird auch das Personal geimpft – um Zeit zu sparen möglichst an einem gemeinsamen Termin. Weiterhin zählen dazu die Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten sowie Beschäftigte, die in Kliniken auf Intensivstationen, bei Rettungsdiensten, in Notaufnahmen, auf Palliativstationen, Onkologie- und Transplantationsabteilungen medizinisch tätig sind.

Wann und werden Senioren über 80 Jahren geimpft, die nicht in Pflegeheimen leben?

Laut Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, können sich im Laufe des Januars auch die ersten Menschen über 80 Jahre mit eigenem Hausstand impfen lassen.

In welcher Reihenfolge werden die weiteren Bevölkerungsgruppen geimpft?

Die über 70-Jährigen, Menschen mit Risiko-Erkrankungen wie Trisomie 21, Demenz, Organtransplantierte und deren Kontaktpersonal, medizinisches Personal, das entsprechende Patientenkontakte hat. Polizei und Ordnungskräfte, die etwa auf Demonstrationen eingesetzt sind, Menschen, die im öffentlichen Gesundheitssektor arbeiten. In der dritten Prioritätsgruppe sind Menschen über 60 Jahre, die ein erhöhtes gesundheitliches Risiko haben, Verfassungsorgane, Zoll, Apotheker, die Ernährungswirtschaft, Beschäftigte im Lebensmittelhandel, Lehrer, sowie Menschen, die in prekären Situationen leben wie etwa Obdachlose. „Das wird eher erst im Sommer soweit sein, hier müssen wir noch überlegen, wie wir die Obdachlosen erreichen“, gibt Scholz zu. „Im Zweifel muss es öffentliche Aufrufe geben.“ Alle weiteren gehörten dann in die vierte Priorität.

Was ist mit dem Impfzentrum in Hannover?

Ab wann kann auch im Impfzentrum geimpft werden?

Das niedersächsische Gesundheitsministerium bittet um Geduld. „Die Impfzentren werden erst in einem nächsten Schritt im Laufe des Januars ihren Betrieb aufnehmen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Landesregierung werde den Start der Terminvergabe rechtzeitig und mit einem zeitlichen Vorlauf kommunizieren.

Was brauche ich später für die Vereinbarung eines Termins im Impfzentrum?

Ein Vordruck des Bundesgesundheitsministeriums soll in Kürze online abrufbar sein. Vorgelegt beim Haus- oder Facharzt kann dieser auch mögliche Risiko-Erkrankungen bestätigen, die eine Priorisierung seines Patienten rechtfertigt. Mit diesem Vordruck sollen Bürger später einen Impftermin vereinbaren können.

Von André Pichiri