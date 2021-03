Impfstart in Uniform: 90 Polizisten in Hannover bekommen Astrazeneca

Hannover

Sie sind bei Demonstrationen mit dabei, im Straßenverkehr und überall, wo der Kontakt zum Bürger und zum Verbrechen direkt ist: Am Donnerstag wurden Mitglieder der Bereitschaftspolizeihundertschaft – und damit die ersten Polizisten in Niedersachsen geimpft. Rund 90 Bereitschaftspolizisten ließen sich die erste Dosis Astrazeneca in den Arm spritzen.

Sowohl Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), als auch Polizeivizepräsident Uwe Lange waren voll des Lobes – ob der Impfbereitschaft von mehr als 90 Prozent bei den Beamten in der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) an der Tannenbergallee. Insgesamt 1250 Polizisten in Hannover werden in den nächsten Tagen ihre Impfung erhalten. In ganz Niedersachsen sind es etwa 9000 der mehr als 20 000 als priorisiert eingestuften Polizisten im Außeneinsatz, die in der ersten Impfwelle dran sind.

An der Tannenbergallee hatte die ZPD eigens ein Impfzentrum mit eigenem medizinischen Personal aufgebaut, um die Impfungen in Eigenregie zeitlich so verteilen zu können, dass auch bei einer Impfreaktion immer noch genug Beamte einsatzbereit sind. Reaktionen sind bei dem Vakzin Astrazeneca bereits nach der ersten von zwei notwendigen Impfungen möglich.

Astrazeneca schreckte zunächst ab

Dass dabei der in Deutschland bislang nur für unter 65-Jährige zugelassene Stoff Astrazeneca genutzt wird, habe zunächst einige Beamten abgeschreckt. „Die Impfbereitschaft stieg aber bei zunehmender Aufklärung deutlich“, so ZPD-Sprecher Karsten Wolff. Am Mittwoch hat die Ständige Impfkommission (Stiko) zudem ihre Impfempfehlung geändert: Astrazeneca sei nun auch für über 65-Jährige geeignet. Den Impfstoff erhält die Polizei „tagesaktuell“, hieß es. „Es ist uns aber genug zugesichert“, so Wolff.

Von Simon Polreich