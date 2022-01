Impfpflichten: Keine Kontrollen in der Region Hannover in Sicht

Hannover

Für die Bereiche Pflege und Gesundheit wurde die Pflicht zur Impfung gegen das Corona-Virus bereits 2021 beschlossen. Eine allgemeine Impfpflicht wird aktuell im Bundestag diskutiert. In den Hintergrund geraten ist angesichts der Pandemie, dass bereits seit März 2020 in Deutschland eine Pflicht zur Impfung gegen Masern gilt. Sie betrifft Kinder und Jugendliche, die Kitas und Schulen besuchen. Aber auch Erwachsene, die in solchen Einrichtungen arbeiten, außerdem medizinisches Personal sowie Flüchtlinge in Gemeinschaftseinrichtungen. Das Problem: Kontrollen gibt es nicht – und aktuell sind sie offenbar auch nicht geplant.

Die CDU hatte sich kürzlich per Anfrage bei der Region nach dem Stand der Masernimpfungen erkundigt und wollte wissen, in wie vielen Fällen es bisher zu Verstößen gegen die Impfpflicht gegen die Erkrankung gekommen ist. Die Antwort findet Fraktionschef Bernward Schlossarek „schockierend“. Denn Zahlen dazu lieferte die Region nicht. Sie verwies auf einen Erlass des niedersächsischen Gesundheitsministeriums von Mitte Dezember, demnach die Nachweispflicht für die Impfung gegen Masern kurzfristig auf den 31. Juli 2022 verschoben wurde. Eigentlich sollte der Impfnachweis bis zum 31. Dezember 2021 vorgelegt werden.

Land: Gesundheitsämter „oft am Rande der Belastungsgrenze“

Das Gesundheitsministerium wiederum verweist auf die Zuständigkeit des Bundes. Laut Sprecherin Anne Hage wurde die Frist verschoben, um „die Gesundheitsämter zu entlasten“. Diese arbeiteten aufgrund der Corona-Pandemie „oft am Rande der Belastungsgrenze“.

Aus Sicht von CDU-Fraktionschef Schlossarek ist das „ein fatales Signal“. Er frage sich, wie denn die ab Mitte März geltende Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitsbereich durchgesetzt werden soll, „wenn das nicht einmal bei den Masern funktioniert“. Die Region müsse Konzepte vorlegen, wie sie die Impfpflichten durchsetzen will, fordert Schlossarek.

CDU: Die Masern nehmen keine Auszeit

Verärgert über den Mangel an Daten zeigt sich der CDU-Mann auch, weil bereits jetzt Nachweise für die Impfung gegen Masern in Schulen und Kitas vorgelegt werden müssen. Für Neuaufnahmen sowie neu eingestellte Mitarbeiter gilt die Nachweispflicht nämlich bereits seit fast zwei Jahren. Der Aufschub bis Sommer 2022 bezieht sich auf Kinder und Jugendliche sowie Mitarbeiter in betroffenen Einrichtungen, die bereits vor März 2020 dort betreut wurden oder beschäftigt waren. „Die Masern nehmen keine Auszeit, weil es Corona gibt“, warnt Schlossarek.

Regionssprecher Christoph Borschel betont, dass der Nachweis über den Impfstatus nicht gegenüber dem Gesundheitsamt, sondern nur den Leitungen der Einrichtungen vorgelegt werden müsse. Bis Ende 2022 seien diese auch noch nicht an die Vorgaben zum Masernschutz gebunden, sondern nur angehalten, den Impfnachweis zu kontrollieren.

Corona-Impflicht: Noch kein Konzept für Kontrollen

Mit Auslaufen dieser Übergangsfrist drohen laut Bundesgesundheitsministerium jedoch Strafen in Höhe von bis zu 2500 Euro, auch gegen Leitungen von Kindertagesstätten, die ungeimpfte Kinder zulassen. Diese können vom Besuch der Einrichtungen ausgeschlossen werden. Nichtgeimpftes Personal dürfe in Gemeinschafts- oder Gesundheitseinrichtungen keine Tätigkeiten aufnehmen.

Ein Konzept für die Durchsetzung der ab 15. März geltenden Impfpflicht gegen das Corona-Virus im Pflege- und Gesundheitsbereich scheint aktuell auch nicht vorzuliegen. Laut Regionssprecher Borschel macht sich das Gesundheitsamt zurzeit „ein Bild der Lage in den Einrichtungen, für die die Impfpflicht im März in Kraft tritt“. Sollten diese dann „Beschäftigte melden, die weiterhin nicht den benötigten Impfstatus aufweisen, wird die Region Hannover weitere Maßnahmen prüfen“, kündigt Borschel an.

Von Christian Bohnenkamp