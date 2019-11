Impfpflicht: Wie viel Unvernunft ist gestattet?

Jetzt ist es beschlossene Sache – wer sein Kind in Krippe, Kita oder Spielkreis bringen möchte, muss den Masern-Impfschutz nachweisen. Am Ende der langen Debatte stellt sich NP-Redakteur Fabian Mast in seinem Kommentar die Frage, ob es das alles wert war und ist – denn die Zahl der an Masern Erkrankten ist in den vergangenen 20 Jahren auch ohne Impfpflicht unauffällig geblieben.