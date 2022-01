Hannover

3094 Menschen haben in Impfzentren der Region Hannover überlagerten Moderna-Impfstoff erhalten. Das teilte die Region Hannover am Donnerstagnachmittag mit. Der Impfstoff sei drei bis neun Tage länger gelagert worden, als von der europäischen Zulassungsagentur für Medikamente EMA empfohlen.

26 Standorte von Impfpanne betroffen

Betroffen sind nach Angaben der Region 26 Standorte. Dort wurde der Impfstoff zwischen dem 2. und 11. Januar von Mitarbeitern der Johanniter-Unfallhilfe verabreicht. „Je nach Termin war der Impfstoff zwischen drei und neun Tagen länger gelagert, als nach aktuellen Bestimmungen in Deutschland vorgesehen.“ Die Region betonte: „Es besteht kein Gesundheitsrisiko.“

Wer wissen will, ob er betroffen ist, kann das auch anhand der Chargennummer im Impfpass nachlesen: Es handelt sich um die Chargennummer LOT000087A. Die Nummer ist im Impfausweis eingetragen worden. Wer diese Nummer nicht findet, ist nach Angaben der Region nicht betroffen. Moderna wird in der Region Hannover ausschließlich an Über-30-Jährige verimpft. Der Impfstoff wird tiefgekühlt angeliefert und bei Kühlschranktemperatur von den Impfteams übernommen.

Betroffene werden angeschrieben

Wer unter den Betroffen ist, wird bis spätestens Sonnabend schriftlich per Expressversand informiert, versprach die Region. Gleichzeitig richten die Johanniter und die Region Hannover eine Hotline ein, die ab Freitag, 14. Januar, freigeschaltet wird.

Die Telefonnummer lautet (05 11) 61 61 11 01 und ist täglich, auch am Wochenende, zwischen 9 und 17 geschaltet.

Das Gesundheitsamt der Region hat Kontakt zum Impfstoffhersteller und zum Paul-Ehrlich-Institut aufgenommen. „Die Kolleginnen und Kollegen sehen wie wir keine gesundheitliche Gefahr“, sagte Marlene Graf, die ärztliche Leiterin des Gesundheitsamts. „Die Empfehlung ist, dass diejenigen, die eine Erstimpfung bekommen haben, sich nach vier Wochen wie üblich ein zweites Mal impfen lassen sollen. Die Zweitgeimpften sollten sich ganz regulär nach drei Monaten boostern lassen. Alle, die eine Boosterimpfung erhalten haben, sollten sich nach vier bis zwölf Wochen und individueller Rücksprache mit dem Impfarzt vorsichtshalber erneut boostern lassen.“ Der Geimpftenstatus bleibe unangetastet.

Johanniter entschuldigen sich für Impfpanne

Walter Busse, Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter, entschuldigt sich für den Vorfall. Regionspräsident Steffen Krach zeigt sich besorgt, dass das Vertrauen in die Impfkampagne Schaden nehmen könnte. „Dass erneut ein Fehler passiert ist, trifft uns alle sehr.“

Anfang Januar war es bereits zu einer Impfpanne im Impfzentrum der Region im Zoo Hannover gekommen. Dort hatten 21 Kinder versehentliche die Dosis für Erwachsene erhalten. Seitdem werden im Zoo nur noch Kinder geimpft.

Krach versprach wie nach der Impfpanne im Zoo, den Fall aufzuarbeiten. „Die Betroffenen müssen sofort die notwendige Beratung erhalten und wir werden mit den Johannitern als Betreiber unverzüglich die notwendigen Konsequenzen ziehen und darüber informieren.“

Von Karl Doeleke