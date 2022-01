Impfpanne im Zoo: Region Hannover will Kinder und Erwachsene künftig getrennt impfen

Hannover

Nachdem am Montag Nachmittag im Impfzentrum am Zoo 21 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren versehentliche die dreifache Impfdosis für Erwachsene erhalten haben, zieht die Region erste Konsequenzen. Kinder und Erwachsene sollen künftig nicht mehr an einem Ort geimpft werden. Außerdem gilt bis auf Weiteres ein Vier-Augen-Prinzip bei der Bereitstellung und dem Aufziehen der Impfspritzen.

Zunächst hatte es geheißen, es seien 42 Kinder betroffen. Diese Zahl wurde am Dienstag korrigiert, es handelte sich nur um 21.

Impfung im Zoo Hannover nur noch für Kinder

„Was passiert ist, hätte nicht passieren dürfen“, erklärte Regionspräsident Steffen Krach am Dienstag anlässlich einer Pressekonferenz zu dem Vorfall. Als erste Maßnahmen, um weitere Versehen zu verhindern, werden künftig am Zoo nur noch Kinder geimpft, Erwachsene in der Ernst-August-Galerie. Des Weiteren wurde das Team mit sofortiger Wirkung verstärkt. „Wir haben zusätzliche Experten zur Verfügung, sodass kein Mitarbeiter mehr alleine für die Vorbereitung der Impfspritzen zuständig ist“, betonte Krach.

Die Region hat sofort nach Bemerken der Impfpanne sämtliche betroffene Familien erreicht. „Bislang haben wir noch keine Kenntnis von erhöhten Impfreaktionen“, sagt Krach. Den Eltern seien Ansprechpartner in der Kinderklinik auf der Bult und der Medizinischen Hochschule zur Beratung vermittelt worden. Dass es überhaupt zu der Verwechslung kommen konnte, erklärte der Regionspräsident damit, dass zwar beim Aufziehen der Spritze die verschiedenen Dosen noch farblich gekennzeichnet sind, in der Spritze dann aber nur das Volumen (0,3 Milliliter für Erwachsene, 0,2 Milliliter für Kinder) den optischen Unterschied darstellt. „Wir wollen künftig so vorgehen, dass auch die fertigen Impfspritzen deutlich gekennzeichnet werden.“

Kinderärzte sehen kein Risiko

Der Regionspräsident hofft, dass der Zwischenfall keine Auswirkungen auf die bislang erfolgreiche Impfkampagne hat. „Es melden sich viele verunsicherte Eltern. Wir hoffen, dass wir mit unseren Maßnahmen das Vertrauen in das Impfen bewahren können.“ Kinderärzte gehen nicht davon aus, dass die Dreifachdosis Nachwirkungen oder gravierend erhöhte Impfreaktionen auslöst. „Ich sehe kein Risiko für die Kinder“, sagte Kinderazrt Thomas Buck. Der Impfstoff für die Altersgruppe sei in der Dosis reduziert worden, weil diese niedrigere Dosis für den Schutz von Kindern ausreiche, nicht, weil eine höhere Gabe schädlich sei.

Von Susanna Bauch