Große Impfkampagne bei Hannover 96. Der Hannoversche Sportverein von 1896 setzte jetzt im Vereinszentrum an der Stadionbrücke bei 420 Mitarbeitern, Abteilungsleitern und ehrenamtlichen Trainern einen Piks mit den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson.

Über die Möglichkeit sei man sehr froh, so Robin Krakau, Vorstand für Kommunikation. „Je mehr Verantwortliche bei uns im Verein geimpft sind, umso sicherer können sich unsere aktiven Mitglieder fühlen, wenn sie ab demnächst wieder eine größere Zahl unserer Sportangebote wahrnehmen können.“

Auch Gremienmitglieder und Profi-Mitarbeiter geimpft: „Jeder Piks hilft“

Parallel zur eigenen Impfung unterstützt 96 die Initiative #hannoverschützt. „Um einen Beitrag dafür zu leisten, dass Sportlerinnen und Sportler wieder mit gutem Gewissen und einem negativen Testergebnis Sport treiben können“, so Krakau. Seit Montag ist das Vereinszentrum inklusive Fitness-Bereich unter der Woche auch wieder bis 22 Uhr geöffnet und es finden nach und nach verstärkt Fitness-Kurse im Außenbereich statt.

Übrigens: Über den vereinsinternen Bedarf hinausgehende Dosen wurden „mit Augenmaß“ vergeben, sagt der Sprecher, bevorzugt an Personen mit Vorerkrankungen, „oder Risikopersonen, die noch immer keine anderweitige Impfmöglichkeit hatten, sowie Eltern mit kleinen Kindern und am Ende sogar auch noch den Gremienmitgliedern“, so Krakau weiter. Auch etwa 30 Mitarbeitende der Fußball-Profigesellschaft hätten das Angebot dankend angenommen. Krakau: „Jeder Piks hilft!“

Von Simon Polreich