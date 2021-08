Impfen unter der Disko-Kugel? Region lässt Bierbörsen-Chef abblitzen

Hannover

Zu Beginn der Impf-Kampagne war der Corona-Impfstoff knapp, jetzt ist mehr als genug da, aber es mangelt an Impfwilligen. „Wir haben es leider nach wie vor mit einer Impfmüdigkeit in Teilen der Bevölkerung zu tun“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Da die Warteliste im Impfzentrum auf dem Messegelände inzwischen abgearbeitet ist, stehen nach Angaben der Region aktuell rund 17.000 kurzfristige Impftermine mit den Vakzinen von Biontech und Moderna bis Mitte August zur Verfügung. Allerdings ist eine vorherige Anmeldung über das Impfportal des Landes oder die Hotline 0800/ 998 86 65 erforderlich. Parallel dazu tourt seit anderthalb Wochen ein Großraumrettungswagen der Feuerwehr durch Stadt und Region, der vornehmlich in sozialen Brennpunkten hält.

Stadt und Region tun sich mit dezentralem Impfen schwer

Doch darüber hinaus tun sich die Verantwortlichen von Stadt und Region mit dezentralen Impfangeboten bislang schwer. „Grundlegend gibt es viele Möglichkeiten, den Menschen in der Landeshauptstadt und im Umland ein Impfangebot zu machen“, beteuert Regionssprecher Christoph Borschel. Zudem werde fortlaufend diskutiert, „wie – und wenn ja, in welcher Form – weitere Möglichkeiten für Impfungen außerhalb des Impfzentrums sinnvoll und möglich sein können“. Oberbürgermeister Belit Onay sagte vor zehn Tagen gegenüber der NP, man arbeite mit Hochdruck an Konzepten, um auch Impfunwillige zu erreichen. Dabei wolle man verstärkt auf dezentrale, niedrigschwellige Impfangebote setzen.

Doch wann kommen die Konzepte endlich und worauf wird eigentlich gewartet? Schließlich startet in vier Wochen das neue Schuljahr, Ende September schließt das Impfzentrum auf dem Messegelände. Gründe genug, endlich aktiv zu werden. Stadtsprecher Dennis Dix sagte dazu am Mittwoch: „Die entsprechenden Planungen werden wahrscheinlich in Kürze komplett abgeschlossen sein.“

Dax-Chef bietet Region Räumlichkeiten für Impfungen an ...

Bereits im Juni hat sich Theodor Vagt, Betreiber der Dax-Bierbörse, an die Region gewandt, bot der Verwaltung seine Räumlichkeiten für dezentrale Impfangebote an. „Aber niemand hatte ein offenes Ohr für unsere Idee. Keiner fühlte sich verantwortlich. Auch eine klare Auskunft, an wen wir uns sonst wenden können, gab es nicht. Man hat uns einfach abblitzen lassen.“ Die Region ließ eine Anfrage zu den konkreten Vorwürfen unbeantwortet.

... und blitzte ab – Region schweigt zu Vorwürfen

Dabei brauche es doch kreative Ideen, um mehr Menschen von einer Corona-Impfung zu überzeugen, sagt Vagt: „Mir geht es dabei nicht um eigene Vorteile. Aber wir kommen nur mit einer hohen Impfquote aus dieser Pandemie.“ 30.000 Stammgäste zwischen Anfang 20 und Mitte 40, die aus einem Radius von 100 Kilometern kämen, habe die Bierbörse. „Genau die Altersgruppe, die das Land nun händeringend versucht zum Impfen zu bewegen. Mit einem dezentralen Angebot bei uns könnten wir einen wichtigen Beitrag gegen die Impfmüdigkeit der Jüngeren setzen“, glaubt Vagt.

In Celle wird ab Freitag in der Disko immunisiert

Im benachbarten Celle ist man längst einen Schritt weiter. In den vergangenen Tagen veranstaltete der Landkreis bereits die Impfaktion „Open House“ im Impfzentrum Celle ohne vorherige Terminvergabe. Und am kommenden Freitag darf auch in der Celler Diskothek Inkognito immunisiert werden. Die Aktion steht unter dem Motto „Impfen im Lieblingsclub“.

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach plädierte schon vor wenigen Wochen im Gespräch mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ für mobile Impfteams auf Partymeilen. „Um die Impfquote weiter hoch zu halten, müssen wir es den Menschen bequem machen.“ Auch nach Ansicht von Bernward Schlossarek, CDU-Fraktionsvorsitzender in der Regionsversammlung, dürfe es „keine falsche Scheu vor kreativen und ungewöhnlichen Lösungen geben“. Er hält Impfungen etwa in Supermärkten, Einkaufszentren auf Partymeilen oder in Fußballstadien für elementar, um diejenigen zu erreichen, „die von selbst oft keine Impfstelle aufsuchen würden“.

Können Clubs die Impfbereitschaft der Bürger steigern?

Und der Verband der Musikspielstätten in Deutschland (LiveKomm) forderte am Mittwoch in Hamburg angesichts des steigenden Impffortschritts nicht nur ein Ende der Corona-Beschränkungen. Die Clubbetreiber argumentierten zudem, dass die Clubkultur auch einen Beitrag zur Steigerung der Impfbereitschaft leisten können: „Erlebbare Vorteile einer Impfung – wie die Teilhabe an Clubkulturveranstaltungen – motivieren auf positivem Wege und geben Menschen einen Anstoß, die möglicherweise ohne diese Angebote keinen Anlass zur Impfung sehen.“

Beim Konzertveranstalter Hannover Concerts seien dezentrale Impfangebote, die etwa an Veranstaltungen gekoppelt seien, derzeit kein Thema, erklärt Geschäftsführer Nico Röger. „Impfen ist vorrangig Aufgabe der Behörden. Wenn Stadt und Land aber auf uns zu kommen und um unsere Unterstützung bitten, sind wir für alles offen.“

Mobile Impfzentren sind auch für den TKH „Gedankenspiele“

Anders sieht es bei Hannovers größtem Breitensportverein, dem TKH, aus, der seit Monaten eigene Testzentren betreibt. Vorsitzender Hajo Rosenbrock: „Mobile Impfzentren sind für uns derzeit Gedankenspiele. Denn die Gruppe der Zwölf- bis 27-Jährigen, die bei uns Sport treibt, ist genau die Zielgruppe, die nur unzureichend geimpft ist.“ Man wolle niemanden zur Impfung zwingen, so Rosenbrock: „Aber uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Leute bei uns im besten Fall durchgeimpft Sport machen, um genau die zu schützen, die etwa wegen ihres Alters noch keine Möglichkeit zur Impfung haben.“

Von Britta Lüers