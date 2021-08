Impfen ohne Termin: Wieder lange Schlangen vor dem Hauptbahnhof

Hannover

Schon bevor es um 10 Uhr losging, war der Andrang groß. Dutzende Menschen standen auf dem Ernst-August-Platz in einer langen Schlange, die sich von Galeria Kaufhof zum Bahnhofseingang und von dort noch ein Stück Richtung Ernst-August-Galerie zog. Das Ziel der Menschen: Der Impfbus, bei dem man an diesem Sonnabend ohne Termin eine Corona-Impfung mit dem Einmal-Impfstoff Johnson & Johnson bekommen kann. Noch bis 17.30 Uhr am heutigen Sonnabend steht das Angebot allen Interessenten offen.

Region setzt auf dezentrale Impfangebote

Es ist bereits das zweite Mal, dass der Impfbus der Region am Hauptbahnhof halt macht. Beim Auftakt vor einer Woche haben 431 Personen das Impfangebot wahrgenommen. Auch an den kommenden beiden Sonnabenden wird der Bus jeweils wieder zwischen 10 und 17.30 Uhr auf dem Ernst-August-Platz zwischen Hauptbahnhof und Galeria Kaufhof stehen.

Auch sonst setzen Stadt und Region Hannover das dezentrale Impfangebot fort. Ab Montag fährt der Großraumrettungswagen der Feuerwehr Umlandkommunen der Region Hannover an. In der darauffolgenden Woche ist der Rettungswagen in der Landeshauptstadt unterwegs.

Der Fahrplan des Impfbusses für die kommende Woche

Montag, 16. August

9 bis 12 Uhr: Garbsen, Hérouville-St.-Clair-Platz

14 bis 17 Uhr: Empelde (Ronnenberg), Berliner Straße 23 (Rewe Parkplatz)

Dienstag, 17. August

9 bis 12 Uhr: Neustadt, Suttdorfer Str. 8 (VHS-Parkplatz)

14 bis 17 Uhr: Langenhagen (Godshorn), Hauptstraße 5 (Parkplatz Le-Trait-Platz)

Mittwoch, 18. August

9 bis 12 Uhr: Empelde (Ronnenberg), Berliner Str. 23 (Rewe-Parkplatz)

14 bis 17 Uhr: Garbsen, Hérouville-St.-Clair-Platz

Donnerstag, 19. August

9 bis 12 Uhr: Langenhagen (Godshorn), Hauptstraße 5 (Parkplatz LeTrait-Platz)

14 bis 17 Uhr: Neustadt, Suttdorfer Str. 8 (VHS-Parkplatz)

Freitag, 20. August

9 bis 12 Uhr: Neustadt, Suttdorfer Str. 8 (VHS-Parkplatz)

14 bis 17 Uhr: Empelde (Ronnenberg), Berliner Str. 23 (Rewe-Parkplatz)

