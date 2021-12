Hannover

Wer sich am heutigen Sonntag, 12. Dezember, bis 17 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen will, sollte zum Adventsimpfen bei den Johannitern (JUH) vorbeischauen. „Wer jetzt kommt, hat die Prozedur mit Anmeldung, Impfgespräch, Impfung und Wartezeit schnell durchlaufen und ist zum Adventskaffee am Nachmittag längst wieder zu Hause“, verspricht Johanniter-Pressesprecherin Sylke Heun. Die Warteschlangen vor den heute geöffneten Impfstellen der Johanniter seien am dritten Advent ausgesprochen kurz. 

Und hier gibt’s die Immunisierung

Bürgerhaus Misburg, Seckbruchstraße 20

Madsack-Druckhalle, August-Madsack-Straße 1

JUH-Dienststelle Hannover, Kabelkamp 3

JUH-Dienststelle Ronnenberg, Am Hagacker 5b

JUH-Dienststelle Wunstorf, Düendorfer Weg 9

Jugendzentrum Langenhagen, Langenforther Platz 1

Unter-30-Jährige und Schwangere erhalten Biontech als Vakzin. Wer älter als 30 Jahre ist, bekommt Moderna.

Ab Montag, 13. Dezember, wird auch in Vahrenheide in der Titus-Gemeinde geimpft (Weimarer Allee 60) und zwar von wochentags immer von 10 bis 15 Uhr. Wer bei den JUH-Impfstellen vorbeischauen will, sollte sich vorher über die Öffnungszeiten informieren. Sie seien von Impfstelle zu Impfstelle unterschiedlich, sagt Heun.

Geimpft werden Menschen mit Wohnsitz in Niedersachsen. Das Angebot richtet sich auch an Minderjährige ab zwölf Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Impfwillige werden gebeten, neben ihrem Impfausweis (wenn vorhanden) und dem Personalausweis auch das Aufklärungsmerkblatt und den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung (Download hier) gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoff ausgefüllt mitzubringen.

Von Thomas Nagel