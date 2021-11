Hannover

In der Region Hannover sind bisher rund zwei Drittel der Menschen gegen Corona geimpft. Die Region Hannover will heute eine Strategie vorstellen, wie die Impfquote verbessert werden kann. Außerdem sollen die Menschen sogenannte Booster-Impfungen erhalten.

Der neue Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und die Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau wollen heute darüber informieren.

Hier können Sie das Pressegespräch live verfolgen:

Corona in Hannover: Impfen und 2G

Angesichts steil ansteigender Infektionszahlen diskutiert die Öffentlichkeit bundesweit über Rezepte gegen die Corona-Pandemie. Soll es wieder kostenlose Schnelltests geben? Wie sieht es mit 2-G-Regeln aus? In der Stadt Hannover etwa treten ab heute schrittweise 2-G-Regeln in öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbäder und Sporthallen in Kraft. In der Region Hannover haben zudem wieder kleinere Impfzentren eröffnet.

Die Landesregierung in Niedersachsen will zudem in dieser Woche ihre neue Corona-Verordnung vorstellen. Ob die Corona-Regeln weiter verschärfen werden, ist noch unklar. „Das wird sich an diesem Montag entscheiden“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Wochenende.

Von red