Ihr Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, ist nachweislich größer als in anderen hannoverschen Vierteln. Menschen in beengten Wohnverhältnissen mit auffälligem Infektionsgeschehen sollen deshalb schneller und unbürokratischer an ihre Impfung kommen. Den Anfang machte am Donnerstag der Stadtteil Mühlenberg, wo der Ansturm auf die ersten 100 Dosen mRNA-Vakzin groß war. Einige Menschen standen vergeblich in der Warteschlange.

Pünktlich um zehn Uhr zieht das Impfteam der Johanniter in den Räumen des Internationalen Elterntreffs auf dem Stauffenbergplatz die ersten Spritzen auf. Viviana Kopp hat da bereits zwei Stunden vor dem Eingang ausgeharrt. „Mir war klar, dass hier viel los sein, und 100 Dosen sind ja auch nicht so viel. Deshalb stehe ich schon seit 8 Uhr hier“, sagt sie. Für die junge Frau aus dem Ossietzkyring geht es um viel. Sie ist gelernte Altenpflegerin und nach der Elternzeit auf Jobsuche. „Ohne Impfung kann ich in der Altenpflege aber nicht bewerben“, erklärt die Frau. Entsprechend groß ist die Freude, als ein Helfer des Impfteams das Kommando zum Eintreten gibt.

Bornumer warten vergeblich

Aufregung herrscht auch weiter hinten in der Schlange – allerdings nicht im positiven Sinn. Daniel Kennerer hat sich vergeblich angestellt. Der Bornumer war davon ausgegangen, dass sich das Angebot auch an Bewohner aus benachbarten Stadtteilen richtet. Die Polizei muss aufklären – nur Mühlenberger sind berechtigt. Kennerer ist sauer. Über die Whatsapp-Gruppe der Kita-Eltern sei das anders angekündigt worden, sagt er und hält wie zum Beweis sein Smartphone hoch. Der Bornumer genervt: „Ich dachte Großfamilien sollen bei den Impfungen bevorzugt werden. Ich habe acht Kinder, zwei müssen gerade zu Hause bleiben, weil es in der Kita einen Corona-Fall gibt.“ Auch André Gorksi, Vater von sechs Kindern, hat sich aus Bornum vergeblich auf den Weg gemacht. „Meine Wohnung liegt gerade mal einen Kilometer entfernt. Was soll das“, winkt er ab.

Abgewiesen: Weil er in Bornum statt in Mühlheim lebt, erhielt André Gorski keine Impfung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Michele Krstevski, die selbst bereits geimpft ist und an diesem Morgen lediglich eine Freundin begleitet, kann den Frust verstehen. Die Aktion ist toll, aber sie sollte auch für Menschen aus anderen Stadtteilen offen sein“, findet sie. Nezahad Celikc ist da zwiegespalten. „Ich habe Glück, dass sich aus Mühlenberg komme“, sagt sie und drückt ihren Impfpass mit beiden Händen fest an sich. „Andere warten genau so sehr auf einen Impftermin. Aber irgendwo muss man ja die Grenze ziehen“, sagt sie.

Dolmetscher und Formulare in 14 Sprachen

Eher als zu breit angelegt empfindet die Aktion Andreas Markurth, Bürgermeister im Stadtbezirk Ricklingen, zu dem auch Mühlenberg gehört. Er war im Vorfeld davon ausgegangen, dass das Angebot zunächst ausschließlich für die Bewohner im Canarisweg gedacht ist. „Nicht überall in Mühlenberg herrschen prekäre Wohnverhältnisse. Aber im Canarisweg leben 1700 Menschen aus über 60 Nationen auf dichtem Raum“, gibt er zu bedenken. Grundsätzlich sei es „eine tolle Aktion, aber nicht das, was die Stadt ursprünglich angekündigt hat.“ Für ganz Mühlenberg seien 200 Imfdosen nur ein „Tropfen auf dem heißen Stein“.

Impfaktion auf dem Stauffenbergplatz: Kräfte von Feuerwehr und Johannitern waren im mobilen Einsatz. Quelle: Tim Schaarschmidt

In Sachen Organisation machen Feuerwehr und Johanniter einen guten Job. Für die Aktion haben Stadt und Region eigens einen kompletten Impfzug mit 25 Mitarbeitern aus dem Impfzentrum in das Quartier mit hohem Migrationsanteil beordert. Mehrsprachige Dolmetscher helfen bei der Kommunikation. Formulare für die Einwilligungserklärung und medizinische Aufklärung liegen in 14 Sprachen bereit.

Zweiter Durchgang am Freitag

20 bis 25 Impfungen pro Stunde kündigten Stadt und Region im Vorfeld an. Nach einer Dreiviertelstunde hat es auch Viviana Kopp geschafft. „Ein gutes Gefühl, ich bin erleichtert“, strahlt die junge Frau.

Am Freitag findet auf dem Stauffenbergplatz der zweite Durchgang statt. Von 10 bis 16 Uhr stehen erneut 100 Dosen mRNA-Vakzin bereit – erneut ausschließlich für Bürger aus Mühlenberg.

