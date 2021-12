Impfen an Hannovers Zoo: Für 5- bis 11-Jährige geht es am Mittwoch los

Hannover

Am kommenden Mittwoch geht es los. Vor der beeindruckenden Kulisse des einstigen Regenwald-Panoramas können sich Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen. Regionspräsident Steffen Krach freut sich auf die Premiere im Gemeinschaftsprojekt, hat aber auch eine schlechte Nachricht erhalten: „Wir haben nur 20.000 Dosen bekommen. Bestellt hatten wir doppelt so viel.“

Der Engpass bedeutet: Geimpft werden können nur 10.000 Kinder. Sie bekommen den zweiten Piks nach drei Wochen. Erst nach vier Wochen kann die Region neuen Impfstoff ordern. „Wir hoffen auf schnellen Nachschub“, sagt Krach. Er fordert den Bund auf, sich massiv dafür einzusetzen, dass mehr Impfstoffs geliefert wird. „Andernfalls stehen wir vor derselben Situation wie Anfang des Jahres. Wir haben eine große Nachfrage und nicht genug Impfstoff.“

Kein Turbo möglich

Der Regionspräsident, selbst Vater von drei Söhnen, hätte gern auch bei der Kinderimpfung gegen Corona den Turbo eingelegt. „Wir können deutlich mehr impfen“, versichert er. „Auch die niedergelassenen Ärzte beklagen sich über nicht ausreichenden Impfstoff.“ Angesichts der neuen Virusvariante Omikron sei das fatal.

Krach versteht die Kinderimpfung am Zoo als Ergänzung. „Wer schon einen Kinderarzt seines Vertrauens hat, sollte dessen Impfangebot nutzen.“ Im früheren Regenwald-Panorama sind fünf Impfstraßen mit zehn Impfplätzen aufgebaut. Zwei davon sind für Kinder vorgesehen. In der Region leben etwa 72.000 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren.

Freikarten als Geschenk

Der Piks garantiert in den ersten vier Wochen ein Geschenk. Für die Kinder und ihre Eltern gibt es Freikarten für einen Zoobesuch in der aktuellen Wintersaison. Das Ganze habe so auch eine schöne Seite, findet der Regionspräsident: „Am Ende werden sich die Kinder hoffentlich eher an die Tiere als an die Impfung erinnern.“ Jetzt schon können Eltern Termine für ihre Kinder buchen.

Neben dem Impfangebot für Kinder startet am Donnerstag ein neues Impfangebot in der Ernst-August-Galerie. „Aktuell werden dort Räumlichkeiten vorbereitet. Dort stehen die Menschen, wenn sie warten müssen, im Trockenen“, erläutert Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Wenn der neue Standort gut angenommen werde, könne er mittelfristig das Angebote im Gesundheitsamt an der Weinstraße oder das Angebot auf dem Parkplatz am Regionshaus ablösen.

Von Vera König