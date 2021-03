Hannover

Vielen Menschen geht der Impffortschritt zu langsam, der Effekt der Immunisierungen zeigt sich aber offenbar schon in der Statistik der Region Hannover. So registriert das Gesundheitsamt aktuell eine Verschiebung des Infektionsgeschehens in den Altersgruppen. Die Zahl bei den 80-Jährigen und älter ist da deutlich rückläufig: Die Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt mit einem Wert von 94,8 erstmals seit 16 Wochen wieder unterhalb der Inzidenz der Gesamtbevölkerung in der Region. „Da sieht man, dass die Impfung wirkt. Auch gegen die Mutante“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) in einer Videobotschaft. Denn aktuell wird bis auf Ausnahmen ausschließlich diese Gruppe gegen Covid-19 geimpft.

Ein sichtbarer Anstieg der Inzidenz betrifft dagegen die Zehn- bis 19-Jährigen. Das weist auf einen anderen bemerkenswerten Aspekt hin, wie Jagau betont. Denn betroffen ist damit nicht einer jener Gruppen von Kindern, die derzeit die Schule besuchen, die Grundschüler. „Das zeigt: Wenn sie sich anstecken, dann nicht in der Schule, sondern im privaten Teil.“

Am Montag meldete die Region 2556 Infizierte, die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 107,2

Von Fabian Mast