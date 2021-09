Impfbus am Hauptbahnhof Hannover: Impfwillige nehmen das Angebot an

Hannover

Während seine Freundin im Schatten auf einer Bierzeltbank wartet, lässt sich Abdul Rahman Alhomsi (24) am Mittwochnachmittag im Impfbus auf dem Ernst-August-Platz impfen. Der Student hat das spontane Angebot mit Blick auf das bevorstehende Wintersemester in Anspruch genommen. „Das ist ja nicht online, sondern in Präsenz“, sagt er. Wer nicht geimpft sei, müsse sich vor dem Besuch der Uni testen lassen. „Vor ein paar Wochen hatte ich schon einen Impftermin, aber da war ich skeptisch, wegen der Nebenwirkungen“, sagt er. Angetrieben durch die neuen Regelungen, beispielsweise auch für den Besuch des Fitnessstudios, ließ er sich nun mit Johnson & Johnson impfen.

Nach seiner Impfung nimmt Alhomsi neben seiner Freundin im Schatten Platz, einige Meter weiter füllen Impfwillige die nötigen Unterlagen aus. Ein Mann sagt, er sei „zufällig vorbei gekommen“, während er fleißig die Papiere liest und ausfüllt. Wie er sitzen etwa zehn Impfwillige verteilt auf den aufgestellten Bierzeltgarnituren, manche in kleinen Gruppen, sie scheinen sich zu kennen. Der Bereich rund um die Tische und Bänke ist mit Flatterband abgesperrt, am Eingang weisen Johanniter auf die Maskenpflicht hin und händigen die Unterlagen aus.

Impfangebot noch bis zum Wochenende

Die bekommt auch Fabian S. (30) in die Hand gedrückt, er will sich am Mittwochnachmittag impfen lassen. „Das ist schon zwangsmäßig, wir waren jetzt seit zwei Jahren auf Abstand“, sagt er. Seine Arbeitsstelle befände sich in der Nähe, daher sei er schnell vorbei gekommen. Nicht spontan, sondern geplant ist Melanie B. (26) zum Impfbus am Hauptbahnhof gegangen. „Ich hatte vor sechs Monaten Corona“, erzählt sie. Eine Impfung sei daher jetzt notwendig, von dem Angebot habe sie im Internet erfahren. Der Impfbus wird noch bis Freitag von jeweils 9 bis 17 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz stehen, am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Durchgeführt werden ausschließlich Erstimpfungen mit dem Vakzin Johnson & Johnson, das nur eine Impfung nötig macht.

Von Stella-Sophie Wojtczak