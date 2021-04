Impfberechtigter verärgert: Niedersachsens Impfportal erneut überlastet

Es ist eine neue Etappe, um dem Ziel möglichst viele Menschen gegen Covid-19 zu impfen, näher zu kommen: Seit Montagmorgen können sich in Niedersachsen auch Menschen auf die Warteliste setzen lassen, die 60 Jahre und älter sind. Doch offenbar waren Homepage und Hotline erneut nicht auf den Ansturm vorbereitet – zum Ärger der Impfberechtigten.

Hermann Berkhan (65) ist einer derjenigen, die als nächstes geimpft werden sollen. Gleich am Montagmorgen wollte er das Angebot der Landesregierung annehmen und sich auf die Warteliste setzen lassen. Doch in der Zeit von acht bis halb zehn hatte er keine Chance – auf der Homepage wurde ihm eine Fehlermeldung angezeigt. Dann versuchte er es am Telefon: „Zwischen 20 und 30 Mal habe ich angerufen. Die Nerven muss man erst mal haben“, sagt der Mann aus Hohenhameln gegenüber der NP. Er sei verärgert, verstehe nicht, wieso die Landesregierung die Option anbiete und das System dann nicht funktioniere.

Kritik von FDP und Grüne

Ein Punkt, den auch die Opposition scharf kritisiert. Denn bei der Freischaltung neuer Impfberechtigter kommt es seit Beginn der Immunisierung in Niedersachsen nicht zum ersten Mal zu Fehlern und Überlastungen.

Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Grünen, ist überzeugt: „Eine stabile IT ist absolut überfällt. Es kann nicht sein, dass die Landesregierung nicht aus ihren Fehlern lernt.“ Sie könne nicht mehr verstehen, wieso es immer wieder zu Schwierigkeiten komme. „Das ist traurig, vor allem für die Betroffenen.“

Auch die sozialpolitische Sprecherin der FDP, Susanne Schütz, zeigt sich gegenüber der NP verärgert: „Es ist ein Trauerspiel, dass man nicht aus den frühen Fehlern gelernt und sich besser vorbereitet hat.“ Solche Pannen brächten die Impfkampagne weiter in Verruf und sorgten dafür, dass sie weiter stocke.

Keine Überlastung, sondern Update Ursache für Ärger?

Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums, verwies am Montag indes darauf, dass die Homepage nicht wegen Überlastung zusammengebrochen ist: „Es lag an einem Update, das nicht so funktioniert hat wie es sollte.“ Der Ärger der Menschen täte der Landesregierung zwar leid, allerdings sei die Situation nicht vermeidbar gewesen, da die Webseite „ununterbrochen“ online sei.

Hermann Berkhan, der selbst aus der IT-Branche kommt, kann diese Erklärung nicht nachvollziehen: „Es ist mir unverständlich, wie man ein Update überhaupt auf einen solchen Tag legen kann.“ Die Panne sorge dafür, dass Menschen die Geduld verlieren und sich am Ende überhaupt nicht auf die Warteliste setzen lassen. Zudem ist er überzeugt: „Schlechter geht es fast nicht mehr.“ Zwischen acht und zehn Uhr am Morgen hatte die Seite rund vier Millionen Aufrufe.

Dass am Montag bei dem Impfgipfel auch noch über eine schnellere Aufhebung der Impfpriorisierung gesprochen wurde, findet Hermann Berkhan daneben geradezu ironisch: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit dieser IT gelingen soll.“

