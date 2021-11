Hannover

Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift, die drei Krankenhäuser von Diakovere, werden ihr Impfangebot deutlich ausweiten. Vor dem Hintergrund steigender Inzidenzen und der Hospitalisierung geht das Sozial- und Gesundheitsunternehmen auf die Vorschläge von Regionspräsident Steffen Krach (SPD) ein. Im Henriettenstift werden schon vom Montag, 29. November, an umfangreiche Impfangebote für Mitarbeitende, Patienten und deren Angehörige gemacht.

„Wenngleich die Region Hannover noch unterdurchschnittlich von Covid betroffen ist, müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zahlen auch in der Region Hannover weiter ansteigen werden“, sagt Professor Dr. Thomas Kersting, medizinischer Diakovere-Geschäftsführer. Stefan David, auch Vorsitzender der Konzern-Geschäftsführung, unterstreicht dies: „In der sehr dynamischen Corona-Situation ist es wichtig, dass wir schnell und unkompliziert ein Impfangebot auflegen! Wir wollen helfen.“ Eine Ausweitung hin zum öffentlichen Angebot für alle Bürger werde geprüft.

Doppelt so viel Impfteams

Bei dem vom Krach am Montagabend zusammengerufenen Corona-Gipfel hatten Vertreter der Krankenhäuser und der Ärzteschaft noch einige seiner Ideen als „wirklichkeitsfern“ kritisiert. Als greifbare und schnell umsetzbare Ergebnisse blieben, dass die Region Hannover die Zahl der mobilen Impfteams auf 32 verdoppelt. Um die Impfbereitschaft zu steigern, soll es als Anreiz Freikarten für 96-Spiele oder einen Zoo-Besuch geben.

Der Vorstoß, dass „Die Beteiligten appellieren an die Kinderärztinnen und Kinderärzte, Eltern bei Untersuchungen ihrer Kinder ein Impfangebot – auch für Drittimpfungen – zu machen, sofern dies medizinisch indiziert ist“, stieß nicht auf Übereinstimmung. Und auch am Plan „Die Kliniken verpflichten sich, allen Patientinnen und Patienten und den Angehörigen – soweit gesundheitlich möglich – eine Impfung beziehungsweise Zweit- oder Dritt-Impfung anzubieten“, gab es Kritik: „Zu hoher bürokratischer Aufwand.“

Ein Piks ohne Termin

Jetzt geht das also doch – zumindest bei Diakovere. Innerhalb der nächsten Wochen werde eine leistungsfähige Impfstraße im Henriettenstift in der Marienstraße aufgebaut, teilt Sprecher Matthias Büschking mit. Dort könnten neben alle Mitarbeitenden auch Patienten, Bewohner und deren Angehörige in der Zeit vom 29. November bis 22. Dezember und vom 10. bis 28. Januar täglich von 9 bis 18 Uhr ohne Terminanmeldung vorbeikommen, um geimpft zu werden. Parallel mache Diakovere den Patienten über die Ärzte in allen drei Krankenhäusern direkt am Bett ein Impfangebot.

Erst-Impfungen sind genauso möglich wie Booster-Impfungen. Eine Altersbeschränkung bei der Booster-Impfung auf über 70-Jährige sieht Diakovere nicht. Vorher steht immer ein medizinisches Aufklärungsgespräch. Die Impfung ist kostenlos.

Danke für den Kraftakt

Für Niedersachsens größtes gemeinnütziges Unternehmen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich ist das umfangreiche Impfangebot ein Kraftakt. „Es gibt allerdings keine Alternative, auf unseren Intensivstationen steigen die Zahlen erneut an, wir wollen alles tun, um gut durch die vierte Welle zu kommen“, betont Kersting. „Wir sehen unsere Verantwortung, gemeinsam mit allen Beteiligten die Welle zu brechen und die Region Hannover bei ihren offensiven Plänen zu unterstützen“, sagt David. Beide Geschäftsführer danken den Mitarbeitenden in den Krankenhäusern, die dieses Angebot möglich machen.

