Impfaktion für Kinder schon ausgebucht: Land will weitere Termine anbieten

Hannover

Das ging schnell. Die Corona-Impftermine für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren am kommenden Sonntag im Impfzentrum Hannover sind bereits ausgebucht. Binnen rund 24 Stunden waren alle 1170 vom Land zur Verfügung gestellten Dosen Biontech vergeben. Wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte, ist aber bereits eine Wiederholung der Aktion – dann voraussichtlich sogar über mehrere Tage – geplant.

Das Land Niedersachsen stellt für den kommenden Sonntag 27.000 Dosen Biontech für den Sonntag bereit. Es ist das einzige Vakzin, das bislang ab 12 Jahren zugelassen ist. Kinder und Jugendliche aus der Region Hannover haben noch die Chance, sich in anderen Impfzentren um einen Termin zu bemühen. Die Bindung an das Zentrum des jeweiligen Wohnortes ist für diese Aktion aufgehoben. Neben Hannover waren am Donnerstagabend jedoch auch Hameln, Cuxhaven, Osterholz und Wittmund bereits ausgebucht. Außerdem beteiligen sich in Niedersachsen rund die Hälfte alle 50 Zentren gar nicht an der Aktion. Sie verweisen darauf, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) weiterhin keine uneingeschränkte Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ausgesprochen hat.

Weitere Termin geplant

Wer am Sonntag nicht zum Zug kommt, soll laut Sozialministerium eine weitere Möglichkeit bekommen. „Wir arbeiten daran, weitere niedrigschwellige Impfmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche anzubieten“, so Sprecher Manfred Böhling. Details werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Auch eine mehrtägige Aktion sei im Gespräch.

Von André Pichiri