Hannover

Vorerst will Niedersachsen nicht von der Priorisierung bei Corona-Impfungen abweichen. Die Impf-Reihenfolge aufzulösen halte sie für einen gefährlichen Weg, sagte Daniela Behrens (SPD) nun dem NDR.

Beim Blick auf die Todeszahlen in Niedersachsen und bundesweit falle auf, dass es vor allem die Älteren und schwer Erkrankten treffe. Diese besonders schützenswerten Gruppen zuerst zu versorgen, sei gerade Sinn der Priorisierung, so die Ministerin. „Da wir aktuell noch nicht ausreichend Impfstoff haben, können wir davon nicht einfach abweichen. Wir priorisieren, weil wir einen Mangel haben. Spätestens ab Juni werden wir hoffentlich aus diesem Mangel rauskommen“, ergänzte ein Ministeriumssprecher.

Viele Eltern fühlen sich im Stich gelassen: #Elternimpfen

Unterdessen wird in den sozialen Medien unter dem Hashtag #Elternimpfen hitzig diskutiert, ob Mütter und Väter früher geimpft werden sollen. Viele Eltern fühlen sich im Stich gelassen. Auch die Ratsfraktion der Grünen hatte dies bereits gefordert (NP berichtete). Da es bisher keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder gibt, seien sie dem Virus weiter schutzlos ausgeliefert, so Ratsherr Norbert Gast zur NP und forderte: „Eltern von Kita- und Schulkinder müssen in die Priorisierungsgruppe 3 aufrücken. Denn geimpfte Eltern bilden einen Schutzschirm um Kinder.“

Ärztekammer-Präsident: Impfung von Jüngeren ist sinnvoll

Doch bisher fallen Eltern laut Impfkommission in Stufe 6: "Übrige Personen unter 60 Jahre". Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält eine Impfung von Jüngeren hingegen für sinnvoll. Dem Sender Phoenix sagte er: „Das ist unter Umständen unter epidemiologischen Gesichtspunkten eine vernünftige Überlegung.“

Doch im niedersächsischen Gesundheitsministerium lehnt man eine Priorisierung von Eltern ab. Man halte sich an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission und des Bundes. „Für die Länder gibt es keinen Spielraum“, so ein Sprecher. Und weiter: „Die Ministerin will keine Wertschätzungsdebatte daraus machen. Eine Impfpriorisierung hat nichts mit Wertschätzung, etwa gegenüber belasteten Eltern zu tun, sondern richtet sich allein nach dem Risiko für schwere Krankheitsverläufe.“

Schützt Niedersachsen Lehrer besser als Eltern?

Dabei hatten die Länder die Priorisierung für Lehrkräfte und Erzieher auch mit der Begründung der „Systemrelevanz der Kinderbetreuung“ vorgezogen. Und das nicht allein zum Schutz der Kinder, sondern insbesondere auch zu ihrem eigenen Schutz. Müsste der gleiche Maßstab nicht auch für Eltern gelten? Sind sie es doch, die stärker noch als Lehrkräfte und Erzieher, als Bindeglied zwischen Kindern und Gesamtgesellschaft fungieren. Dazu heißt es aus dem niedersächsischen Gesundheitsministerium: „Wir hoffen bald allen Eltern, aber auch allen anderen ein Impfangebot machen zu können.“

Kinderarzt Buck: Rasche Abkehr von Impfpriorisierung

Kinderarzt Thomas Buck, Vorstandsmitglied der Ärztekammer Niedersachsen, plädiert für eine rasche Abkehr von der Impfpriorisierung: „Zu Beginn der Impfkampagne war dieser Weg goldrichtig, weil es darum ging, die besonders Gefährdeten am meisten zu schützen. Doch immer mehr jüngere Erwachsene erkranken nun zum Teil schwer an Corona, sodass sich die Frage stellt, wie lange die Priorisierung noch aufrechterhalten werden soll.“

Täglich sieht der Mediziner in seiner Praxis, welche fatalen Folgen der anhaltende Lockdown für seine kleinen Patienten hat. Es brauche daher so schnell wie möglich Impfstoffe für Kinder, so Buck: „Bis dahin müsste ein Schutzwall um Kinder errichtet werden, etwa durch schnelles Impfen ihrer Eltern. Familien mit schwerkranken Kindern müssten dabei vorrangig behandelt werden, damit sie wieder ohne Angst ihre Kinder versorgen können.“ Buck und sein Praxisteam hoffen, dass sie damit schon im Mai loslegen können: „Wir stehen in den Startlöchern.“

Von Britta Lüers