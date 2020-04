Immunsystem gegen Corona stärken: Eine Expertin aus Hannover gibt Tipps

Hannover

Hände waschen, Abstand halten, Kontakte reduzieren – dieses Mantra gilt in der Corona-Krise, um sich vor einer Infektion mit dem Virus zu schützen. Es hilft aber auch, das Immunsystem zu stärken. Das verhindert zwar nicht eine Ansteckung, sorgt aber dafür, dass die Lungenerkrankung möglicherweise einen milderen Verlauf nimmt.

Doch kann ich mein Immunsystem jetzt in der Corona-Krise noch fit machen? Die Heilpraktikerin und Ernährungsspezialistin Gabriela Hoppe aus Isernhagen ist davon überzeugt: „Einige Veränderungen im Leben können sehr schnelle Effekte auf die Vitalität haben. Selbst kleine Schritte bringen einen nach vorne.“ Und die meisten von ihnen seien auch noch leicht umzusetzen.

Auf „Killerfoods“ verzichten

Beginnen wir aber bei der Ernährung. Hier schlägt Hoppe vor, auf die „Killerfoods“ wie Weizen, Zucker oder Industrie- und Fertignahrung zu verzichten. „Diese Produkte machen unserem Körper mehr Arbeit, als sie uns bringen. Das sind leere Kalorien“, sagt die Ernährungsexpertin. Statt die Notfall-Schokolade am Schreibtisch, schlägt sie die Notfall-Möhre vor – oder Nüsse. Die seien der perfekte Snack für den langen Arbeitsalltag. Sie enthielten wichtige Mineralstoffe und Fettsäuren. „Schauen Sie sich doch mal eine Walnuss an, die sieht ja schon aus wie ein Brainfood“, scherzt Hoppe.



Wichtig sei eine ausgewogene Ernährung mit Vitaminen, Fetten, Kohlenhydraten, Mineralstoffen und Proteinen. „Wir brauchen von allem etwas. Alles, was den Darm stärkt, tut auch dem Immunsystem gut“, sagt sie. Vitamin C stärke zwar die Abwehrkräfte. Doch jetzt wie wild Vitaminpräparate zu schlucken, bringe auch nicht viel. „Vitamin C ist nicht der heilige Gral. Womöglich habe ich einen Zink-Mangel, dann müsste ich eher daran was ändern“, erklärt die Heilprakterin.

Leinsamen und Brottrunk sind gut für den Darm

Wichtig seien vor allem Ballaststoffe. Ein Lebensmittel, das davon nur so strotzt, seien geschrotete Leinsamen. Sie verfügen darüber hinaus noch über die essentiellen Omega-3-Fettsäuren. Leinsamen gehört neben den Chiasamen und den Flohsamen zu den sogenannten „Superfoods“ – haben aber die wesentlich bessere Ökobilanz. „Das ist ein regionales Produkt und nicht schon um die halbe Welt gereist“, sagt Hoppe.



Ein weiterer Geheimtipp von ihr: Brottrunk, den es in den Reformhäusern zu kaufen gibt. Der schütze die Darmflora und enthielte darüber hinaus viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Das Getränk aus Getreide, Wasser, Salz und Natursauerteig schmeckt dafür allerdings etwas gewöhnungsbedürftig. Es ist recht sauer und mit einem Sauerkrautsaft zu vergleichen.

Der Waldspaziergang stärkt die Abwehrkräfte

Doch nicht nur mit Ernährung lassen sich die Abwehrkräfte verbessern. Sport oder einfach nur ein Waldspaziergang würden enorm helfen. „Der Wald ist ein Immunbooster“, sagt Hoppe. „Ein Tag im Wald lässt die natürlichen Killerzellen um 40 Prozent ansteigen.“ Damit seien die körpereigenen Abwehrzellen gemeint, welche unter anderem die mit einem Virus infizierten Zellen erkennen und abtöten.



Stress sei indes das Schlimmste, was dem Immunsystem passieren könne. Auch die Isolation und die Corona-Beschränkungen bedeuteten für manche Menschen riesigen Stress – das Alleinsein, die Angst um den Job, viel Arbeit im Home-Office oder die Frage, wie es mit dem eigenen Restaurant weitergeht. All das sei nicht gerade gut für die körpereigene Abwehr, sagt Hoppe.

Wichtig sei deshalb, sich ausreichend Erholungs- und Ruhepause zu gönnen. „Manchmal reichen da auch schon drei Minuten. Man muss ja nicht gleich in ein Kloster eintreten“, sagt Hoppe. Meditation oder Bewegung an der frischen Luft seien gute Mittel. Und ein ausreichender Nachtschlaf helfe dem Körper, sich zu regenerieren.

Strikte Trennung im Home-Office

Auch positive Gedanken können Stress lösen und das Immunsystem stärken. Hoppes Tipp: Sich jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, die einen an diesem Tag besonders glücklich gemacht haben. Das helfe, nicht alles so verkrampft zu sehen und zeige, dass das Leben viele gute Seiten hat – trotz Corona.

Viele Menschen fiele es aktuell im Home-Office schwer, nach der Arbeit abzuschalten. Hoppe empfiehlt Rituale: „Sich Arbeitskleidung anzuziehen, kann helfen. Wenn man sie abends dann abstreift, ist das wie ein Nachhause-Kommen.“ Oder ein strikte Trennung zwischen Arbeitsplatz und Freizeit. Das heißt: Der Tisch, an dem man arbeitet, wird für Pausen und im Feierabend nicht genutzt.

Die beste Medizin für den Körper und das Immunsystem sei aber das Lachen. „Machen Sie doch mal Zuhause eine Flachwitz-Challenge“, schlägt Hoppe vor. Da macht das Stärken der Abwehrkräfte doch gleich viel mehr Spaß.

Von Sascha Priesemann