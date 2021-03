Hannover

Es geht um den möglicherweise größten Anlageskandal der vergangenen Jahre in Deutschland. Das Immobilienunternehmen German Property Group (GPG), das zuvor auch unter dem Namen Dolphin Trust firmierte, soll insbesondere Kleinanleger aus dem Ausland Investitionen in denkmalgeschützte Immobilien in Deutschland schmackhaft gemacht haben – natürlich unter dem Versprechen satter Renditen.

Vor allem in Südkorea, Großbritannien, Frankreich, Singapur und Hongkong wurden 15.000 bis 25.000 Anleger geworben, die bis zu fünfstellige Beträge investierten. Insgesamt sollen so nach Recherchen von NDR, BR und Süddeutscher Zeitung bis zu 1,5 Milliarden Euro zusammen gekommen sein. Als vor zwei Jahren die Zahlungen teilweise stoppten, reichten zwei Vermittlungsbüros in Singapur Klage gegen die Langenhagener Firma ein. Doch die Ermittlungen der deutschen Behörden kamen offenbar nur langsam vorn.

Diesen Vorwurf erhob zumindest der vorläufige Insolvenzverwalter Professor Gerrit Hölzle in seinem Schlussgutachten zum Insolvenzantragsverfahren, das der NP vorliegt. Darin beschreibt er detailliert die Schwierigkeiten, an die nötigen Unterlagen heranzukommen. „Die vorgefundenen Papierakten waren unsortiert, größtenteils unbeschriftet und in vielen Fällen veraltet“, schreibt er. „Einige Räume in den vormaligen Geschäftsräumen waren verschlossen und mir wurde trotz Aufforderung kein Zugang hierzu gewährt.“ Firmengründer Charles Smethurst habe sich geweigert, die Akten herauszugeben und ihm sowie dem an der Aufklärung mitarbeitenden Geschäftsführer der Nachfolgegesellschaft, Falk Holtmann, sogar Hausverbot erteilt.

Holtmann habe daraufhin das Gebäude in Langenhagen räumen und alle Akten an den neuen Firmensitz nach Bremen überführen lassen, „da insbesondere die Staatsanwaltschaft Hannover keinerlei Veranlassung sah, eine mögliche Beweissicherung zu betreiben“, schreibt Hölzle. Auf eine telefonische Nachfrage habe ihm der zuständige Staatsanwalt mitgeteilt, dass eine Beweis- und Vermögenssicherung derzeit nicht im Fokus der Behörde liege. Dass einige Tage später der Anwalt von Smethurst in einer Eingabe aus diesem Gespräch zitierte, sorgte bei Hölzle für weitere Irritationen.

Die Staatsanwaltschaft widerspricht dieser Darstellung, die den Sachverhalt verkürzt und unrichtig wiedergebe, so Sprecher Oliver Eisenhauer. Hölzle habe am 2. September behauptet, Smethurst würde Akten vernichten. „Da waren wir natürlich alarmiert“, so Eisenhauer. Wie sich aber herausgestellt habe, habe der Firmengründer nur Akten, die zur Red Rock Gruppe gehörten, heraussortiert. Red Rock war ein weiteres von Smethurst gegründetes Unternehmen, das im Wesentlichen das gleiche Geschäftsmodell verfolgte wie die GPG. „Aber damals gab es noch keinen Anfangsverdacht gegen Red Rock“, betont Eisenhauer.

Auch wenn sich dies mittlerweile geändert hat. Nachdem auch gegen das zweite Unternehmen Anzeige erstattet worden war, kam es dort im März zu Durchsuchungen, bei denen 25 Umzugskarton mit Akten beschlagnahmt wurden. Und auch 4000 vom regulären Insolvenzverwalter digitalisierte GPG-Akten werden aktuell von der Staatsanwaltschaft ausgewertet.

Smethurst, der sich nun gegenüber der Staatsanwaltschaft laut Eisenhauer kooperativ verhalte, schien den damaligen vorläufigen Insolvenzverwalter offenbar weiter auf Distanz zu halten. Ein Aktenarchiv in einer Garage konnte Hölzle nur durch Zufall entdecken. „Er war während des gesamten Verfahrens um Verschleierung, Verzögerung und Behinderung der Sachverhaltsaufklärung bemüht, was in der gegen das Insolvenzgericht und mich persönlich gerichteten Pressekampagne gipfelte.“

Der Bremer Professor war allerdings zuvor offenbar auch als Berater Smethursts in Erscheinung getreten, was bei seiner vorläufigen Bestellung für erheblichen Ärger gesorgt hatte – und auch seine endgültige Bestellung verhindert haben dürfte. Inwieweit dies seinen Blick auf die Ereignisse möglicherweise beeinflusst haben könnte, bleibt Spekulation. Sein Gutachten jedenfalls gibt einen beredten Einblick in das „System GPG“.

Die Unterlagen unsortiert und unvollständig, auch eine laufende und ordnungsgemäße Buchhaltung war nicht vorhanden. Jahresabschlüsse seien seit Jahren nicht erstellt worden, rund 700 Abschlüsse würden in der Unternehmensgruppe insgesamt fehlen, so Hölzle. Geschäftsvorgänge seien häufig nur auf Zuruf und ohne Beleg gebucht worden. Insbesondere sei nicht zu erkennen gewesen, bei welcher Zweckgesellschaft der Gruppe welche Investorenmittel eingegangenen seien, und wofür diese Mittel konkret verwendet wurden.

Hölzle geht in seinem Gutachten von einer betrügerischen Absicht aus. Er schreibt von einer „mutmaßlich bewusst verschleierten Mittelverwendung“, da die Investitionen, soweit zweckgebunden, in erheblichem Umfang nicht entsprechend verwendet worden waren. Außerdem habe er „signifikante Auszahlungen an Drittunternehmen festgestellt, die, zumindest nach erstem Anschein, keine Leistungen für die Gruppe erbracht haben.“ Sachverhalte, die seiner Ansicht nach „mutmaßlich in erheblichem Umfang strafrechtlich relevant“ seien.

Auch die Sicherstellung solcher abgeflossener Gelder bei einem Drittunternehmen hatte Hölzle vergeblich von der Staatsanwaltschaft Hannover gefordert, wie Oliver Eisenhauer bestätigt. „Es war aber nicht ersichtbar, dass Vermögenswerte der GPG diesem Drittunternehmen zugeflossen waren.“ Und es sei schließlich dass Mindeste, dass man etwas beweisen könne, bevor man Vermögen einziehe.

Sämtliche nachgeordnete Gesellschaften des Firmengeflechts waren Zweckgesellschaften, jeweils nur für ein bestimmtes Sanierungsprojekt gegründet. Die gesamte Unternehmensorganisation sei zentral von der GPG (vormals Dolphin Trust) gesteuert worden, die auch als einzige überhaupt Mitarbeiter beschäftigt habe. Sie sei diejenige Gesellschaft gewesen, „die für die gesamte Gruppe sämtliche maßgeblichen Entscheidungen strategischer, wirtschaftlicher und tatsächlicher Art getroffen hat.“ Und soweit irgendwo in diesem Geflecht Liquidität verfügbar war, „ist diese dort verwendet worden, wo der Druck gerade am größten war.“

Gegründet worden war die GPG als Dolphin Capital GmbH am 1. Juli 2008. Es folgten zahlreiche Namenswechsel und Veränderungen in der Gesellschafterstruktur und in der Geschäftsführung. Doch Firmengründer Smethurst hat laut Hölzle immer die Kontrolle behalten. Die Umbenennung in German Property Group erfolgte erst am 22. Februar 2020.

Nach außen hin trat Dolphin als Immobilienentwickler auf. Es ging um den Erwerb denkmalgeschützter Immobilien, die zu Luxuswohnungen umgebaut werden sollten. Eine Vielzahl dieser Projekte wurde laut Hölzle jedoch gar nicht entwickelt. Andere Objekte würden weiter vor sich hin verfallen, ohne dass irgendwelche Aktivitäten erkennbar wären.

Die Investoren wurden ausschließlich im Ausland angeworben. Südkorea mit knapp 378 Millionen Euro und Großbritannien mit 366 Millionen Euro angeworbenen Kapitals stellten dabei die größten Gruppen dar. Die Mittel wurden aber offenbar zu einem erheblichen Teil nicht für die gedachten Zwecke verwendet. Stattdessen erhielten Vermittler überhöhte Provisionen. Hölzle spricht in diesem Zusammenhang von einem Schneeballsystem, in dem schließlich für die Sanierung von Immobilien kein Geld mehr vorhanden waren.

Als das Geschäftsmodell aufzufliegen drohte, leitete Smethurst Restrukturierungsmaßnahmen ein – „offenkundig mit dem alleinigen Ziel, die Gläubiger der GPG-Gruppe hinzuhalten“, betont Hölzle. Engagiert wurde dafür die Beratungsgesellschaft CFE mit Sitz in Malta und Berlin. Hölzle geht in seinem Gutachten davon aus, dass CFE die damalige Geschäftsführung willentlich dabei unterstützte, die Insolvenzreife zu verschleiern. Die Gläubiger sollten demnach nicht nur beruhigt, sondern auch zur Bereitstellung weiterer Mittel bewegt werden. Parallel dazu baute Smethurst die Red Rock Group auf.

Nach Hölzles Feststellungen war die gesamte Gruppe bereits seit mehreren Jahren zahlungsunfähig. Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags hat das Vermögen der Gruppe von 38.749 Euro einem Schuldenberg in Höhe von knapp 36,9 Millionen Euro gegenüber gestanden. Wobei die Bewertung des Immobilienbestands von mehr als 70 Objekten zum damaligen Zeitpunkt noch nicht möglich war. Allerdings dürfte es sich bei den Gebäuden in vielen Fällen um sogenannte Schrottimmobilien handeln.

