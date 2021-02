Hannover

Wie hat sich die Corona-Krise auf den hannoverschen Immobilienmarkt ausgewirkt? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Andreas Schulten vom Marktanalyseunternehmen Bulwiengesa hat eine gute Nachricht trotz schwieriger Bedingungen: „Das Glas ist dreiviertel voll.“ Die Region Hannover bleibe ein nachgefragter und spannender Entwicklungs- und Investitionsstandort und übertrumpfe teilweise als „Königin der B-Städte“ in einigen Bereichen Mitbewerber in der A-Klasse.

„Das Coronavirus wirbelt das gewohnte Marktgeschehen durcheinander“, beobachten die Analysten. Vor allem Einzelhandel, Hotel und Gastronomie hätten unter den Pandemiebeschränkungen zu leiden. Mittel- bis langfristigen Auswirkungen seien nur schwer abschätzbar. Die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette verweist auf neue Insolvenzregelungen. Noch lasse sich gar nicht abschätzen, wie viele hannoversche Unternehmen die Krise überleben.

Anzeige

Mit 25 marktprägenden Unternehmen hat Bulwiengesa die Lage erforscht und sehr früh im Immobilienmarktbericht erfasst. Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region, zu einem der wichtigsten Ergebnisse: „Der Wirtschaftsraum Hannover ist bei Krisen besonders stabil. Doch ein weltweites Krisenjahr wie 2020 geht auch an der Region nicht spurlos vorbei.“

Wegen gerade erst gesetzter Rekordmarken war die Fallhöhe hoch. Beispielsweise auf dem Investmentmarkt. 2019 hatte das Volumen bei rund einer Milliarde Euro gelegen. Kurz vor Beginn des ersten Shutdowns schien ein ähnliches Niveau wahrscheinlich. Mit letztlich rund 710 Millionen Euro liegt das Investmentvolumen im Jahr 2020 jetzt aber deutlich unterhalb des langjährigen Mittels von rund 765 Millionen Euro pro Jahr.

Rückgang auch auf dem Büroimmobilienmarkt: Der Flächenumsatz lag Ende 2020 bei rund 145.000 Quadratmeter – ein Minus von rund 27 Prozent (53.000 Quadratmeter). Die Spitzenmieten haben nachgegeben und liegen jetzt bei 17 Euro pro Quadratmeter – ein Minus von einem Euro. Die Umsätze gingen im Vergleich zum vorangegangenen Rekordjahr um mehr als die Hälfte zurück: von 545 Millionen auf 260 Millionen Euro.

Welche Spuren hinterlässt das Homeoffice?

Hannovers Wirtschaftsdezernentin findet spannend, wie groß der Bedarf an Büroarbeitsplätzen in Zukunft sein wird. Denkbar, dass zunehmende Homeoffice-Nutzung Spuren hinterlasse.

Nationale und internationaler Investoren zielen weiter auf den deutschen Immobilienmarkt, versichert Schulten. Das sichere Chancen für den Standort Region Hannover. Stadt und Region tun alles, um die Nachfrage anzukurbeln. Ein Beispiel ist das Kongressbüro, mit dem die Hannover Marketing und Tourismus GmbH gezielt um neue Events und Teilnehmer werben will.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gewinner der Corona-Krise ist die Logistikwirtschaft. Die teilweise Schließung des stationären Einzelhandels führte zu einer kurzfristig stark erhöhten Nachfrage. Gleichzeitig verzeichneten Onlinehändler einen starken Anstieg von Bestellungen. Der Flächenbedarf wächst, die starke Belastung im Bereich der Kurier-, Express- und Paketdienste hält bis heute an.

Bei Logistik- und Industrieimmobilien wurden 2020 wieder Rekordumsätze von rund 410.000 Quadratmetern Hallenfläche registriert – ein Plus von 8 Prozent beziehungsweise 30.000 Quadratmetern. Die Mieten blieben mit 5,20 Euro pro Quadratmeter weitgehend stabil. Der Leerstand ist so gering wie seit Jahren nicht mehr, und die Vermietungschancen werden ausnahmslos als gut bis sehr gut eingeschätzt. Gute Nachricht: Schulten registriert den Bau von Holzfassade und Solaranlagen sowie besseren Service für die Fahrer.

Der Wohnimmobilienmarkt zeigt sich unbeeindruckt

Der Wohnimmobilienmarkt zeigt sich – so der Immobilienmarktbericht – krisenfest und unbeeindruckt. Vermutungen, es komme zu einer gedämpften Nachfrage und einem Rückgang der Preise bestätigten sich nicht – im Gegenteil. Kaufpreise für Eigentum sind innerhalb von fünf Jahren rasant gestiegen – Mieten ebenfalls zwischen 30 und 40 Prozent. Im Neubau kostet der Quadratmeter durchschnittlich 12,50 Euro, in der Spitze sogar 15,80 Euro. Die größte Baustelle ist der neue Stadtteil Kronsrode. Im kommenden Jahr will die Stadt dort das dritte Cluster vermarkten.

Größte Sorgenkinder sind Einzelhandel und Gastronomie, bedingt durch die Schließungen. Die wirtschaftliche Lage habe sich „beispiellos verschlechtert“, heißt es. „Wir hoffen, dass die aufgrund der Pandemie angeordneten Maßnahmen bald zum gewünschten Erfolg führen und die betroffenen Branchen zeitnah öffnen dürfen“, sagt Tegtmeyer-Dette. Sie setzt auf neue Impulse auch durch das Konzept für eine zukunftsfähige Innenstadt.

Bleibt noch der Blick auf Hannovers Tourismus. Dramatischer der Einbruch: Mit voraussichtlich nur rund zwei Millionen Übernachtungen in Stadt und Umland lag die touristische Nachfrage 2020 auf dem Niveau der 1990er Jahre. Alle regionalen Akteure erwarten, dass die Hotellerie am längsten brauchen wird, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. „Wir werden viel leisten müssen, um wieder dahin zu kommen, wo wir mal waren“, ahnt Franz.

Von Vera König