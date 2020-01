Nur Hamburg ist bei Investoren beliebter als Hannover

Hannover

Die Stadt Hannover ist ein Leuchtturm auf dem norddeutschen Immobilienmarkt – nur getoppt von Hamburg. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuell erschienene „Wohn- und Geschäftshäuser Marktbericht Deutschland 2020“ von Engel & Völkers Commercial. Das Beratungs- und Vermittlungsunternehmen für Gewerbeimmobilien hat darin 67 deutsche Städte analysiert.

Die Erhebung basiert auf den aktuellsten, verfügbaren Daten der kommunalen Gutachterausschüsse aus dem Jahr 2018. In dem Zeitraum wurden 1928 Anlageimmobilien in Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Emden, Flensburg, Hamburg, Hannover, Hildesheim, Kiel, Lübeck, Oldenburg und Osnabrück verkauft. Mit einer Steigerung um 2,9 Prozent stellt das einen neuen Rekordwert dar.

Die Hansestadt Hamburg macht mit rund 1,9 Milliarden Euro mehr als die Hälfte des Volumens in Norddeutschland aus. Das entspricht einem Wachstum von 15,8 Prozent. Stärker aber ist das Wachstum in Hannover mit 47,7 Prozent ausgefallen. Das Volumen erreichte hier 798 Millionen Euro.

Beliebt bei Investoren

Gehandelt wurden 307 Objekte – in Hamburg waren es 498. Die Steigerung lag in Hannover bei 21,3 Prozent. Das ist der Spitzenwert und zeigt, wie beliebt Hannover für Investoren aus dem In- und Ausland ist.

Die Experten von Engel und Völkers stellen fest: „Die Marktdynamik hält an, da Wohn- und Geschäftshäuser aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, steigender Wohnraumnachfrage in den Städten und dynamischen Preisentwicklungen rentable und sichere Investments versprechen.“ Investoren akzeptieren bei einer langen Zinsbindung der Fremdfinanzierung auch niedrigere Renditen. Dirk Beller, Head of Commercial, ist sicher, dass „das Zinshaus auch zukünftig eine attraktive und krisenfeste Anlageform bleibt.“

Kaufpreis im Vergleich günstig

Bei den gehandelten hannoverschen Wohn- und Geschäftshäusern ergibt der Marktbericht einen Quadratmeterpreis von 2500 Euro. In Hamburg, Spitzenreiter im Vergleich, lag der Preis bei 4800 Euro, in Oldenburg bei 3500 und in Osnabrück bei 3300 Euro. In diesen beiden Städten wurden allerdings nur 50 beziehungsweise 92 Objekte gehandelt.

Die Angebotsmiete in Hannover lag im ersten Halbjahr 2019 bei durchschnittlich 9,12 Euro (plus 4,1 Prozent). Nach Hamburg ( 11,71 Euro, plus 1,5 Prozent) liegt Hannover auch da auf dem teuren Platz 2.

Von Vera König