Immobilienmarkt - Hannover: Investoren zielen ab auf die Region Beschäftigungszuwachs und Neuansiedlungen garantiert: Der Immobilienmarkt der Region liegt auf Rekordkurs. Das zeigen die neuesten Zahlen.

In Arbeit: der Neubau der Continental AG am Pferdeturm in einer Computersimulation nach Entwürfen des Architekturbüros Henn. Quelle: Continental/Henn (Simulation)